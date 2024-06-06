Государственная служба специальной связи обеспечит кибербезопасность на Конференции COP29 в Баку
Государственная служба специальной связи обеспечит кибербезопасность на Конференции COP29 в Баку
Государственная служба специальной связи и информационной безопасности предпринимает комплексные меры для обеспечения информационной безопасности в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Баку в ноябре этого года.
К ним относятся - размещение базы данных COP29 в центре обработки данных, проведение тщательных проверок безопасности, решение важных телекоммуникационных проблем и обеспечение того, чтобы территория проведения мероприятия была покрыта защищенной интернет-сетью AzStateNet.
"Мы находимся в постоянной координации с командой COP29, проводя регулярные встречи для обсуждения и решения этих важнейших вопросов безопасности", - заявил глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на IV саммите руководителей ИТ-служб государственных учреждений.
88 государственных учреждений с 92 доменами уже перешли на новую систему электронной почты, доступную по всей территории страны. Блокировано 12 834 вредоносных ссылок, нацеленных на правительственные веб-сайты в сети Azstatenet. Кроме того, централизованная антивирусная система перехватила 3702 вредоносные ссылки, в то время как технология изолированной защиты предотвратила 39 894 попытки злоумышленников, сообщил Мамедов.
Для дальнейшего укрепления информационной и кибербезопасности Государственная служба разработала платформу, предназначенную для мониторинга и оценки выполнения планов действий в области кибербезопасности в государственных учреждениях. Эта инновационная платформа облегчает межведомственные обсуждения и требует, чтобы каждое государственное ведомство в режиме реального времени вводило данные о ходе их выполнения.
Рабочая группа по мониторингу и оценке, созданная при координационной комиссии по информационной безопасности, будет использовать эту платформу для оценки эффективности реализуемых мер на основе заранее определенных показателей, добавил Мамедов.
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