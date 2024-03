"Я буду на COP 29”: Джон Керри о роли Азербайджана в борьбе за климат, ожиданиях от COP 29 и правах человека

Бывший госсекретарь США Джон Керри сообщил о своем разговоре с президентом Азербайджана и планах посетит конференцию по климату COP 29 в Баку.

"Я буду на COP 29, я поговорил с президентом Алиевым и рассказал о некоторых вещах, с которыми мы можем помочь", - сказал Керри, выступая в Вашингтонском центре иностранной прессы во вторник.

В настоящее время 7 миллионов человек по всему миру ежегодно умирают из-за загрязнения, из-за плохого качества воздуха. "Это загрязнение парниковым газом. Мы знаем, что надо делать, у нас есть новые технологии, чтобы избежать этого кризиса», - сказал Керри.

Что он ожидает от саммита в Баку? На этот вопрос корреспондента TURAN, Керри сказал, что ожидает соглашения о переходе от ископаемого топлива на возобновляемое. Далее он уточнил, что это потребует больших финансов. Сейчас это 100 млрд долларов. Вопрос в том, что будут ли готовы страны на эти пожертвования, чтобы перейти на новые виды энергии?

То есть надо создать новый фонд и все должны согласиться в него вложиться. « И это должно произойти на саммите в Баку», - сказал Керри.

На вопрос Turan о состоянии прав человека в Азербайджане Керри сказал, что США придают важное значение тому, как обращаются с людьми в той или иной стране.

"Дипломатия Соединенных Штатов последовательно поднимает эти вопросы и я уверен, что мы и другие страны будем делать все возможное для торжества справедливости», - заключил он.

