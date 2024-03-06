"Я буду на COP 29”: Джон Керри о роли Азербайджана в борьбе за климат, ожиданиях от COP 29 и правах человека
"Я буду на COP 29”: Джон Керри о роли Азербайджана в борьбе за климат, ожиданиях от COP 29 и правах человека
Бывший госсекретарь США Джон Керри сообщил о своем разговоре с президентом Азербайджана и планах посетит конференцию по климату COP 29 в Баку.
"Я буду на COP 29, я поговорил с президентом Алиевым и рассказал о некоторых вещах, с которыми мы можем помочь", - сказал Керри, выступая в Вашингтонском центре иностранной прессы во вторник.
В настоящее время 7 миллионов человек по всему миру ежегодно умирают из-за загрязнения, из-за плохого качества воздуха. "Это загрязнение парниковым газом. Мы знаем, что надо делать, у нас есть новые технологии, чтобы избежать этого кризиса», - сказал Керри.
Что он ожидает от саммита в Баку? На этот вопрос корреспондента TURAN, Керри сказал, что ожидает соглашения о переходе от ископаемого топлива на возобновляемое. Далее он уточнил, что это потребует больших финансов. Сейчас это 100 млрд долларов. Вопрос в том, что будут ли готовы страны на эти пожертвования, чтобы перейти на новые виды энергии?
То есть надо создать новый фонд и все должны согласиться в него вложиться. « И это должно произойти на саммите в Баку», - сказал Керри.
На вопрос Turan о состоянии прав человека в Азербайджане Керри сказал, что США придают важное значение тому, как обращаются с людьми в той или иной стране.
"Дипломатия Соединенных Штатов последовательно поднимает эти вопросы и я уверен, что мы и другие страны будем делать все возможное для торжества справедливости», - заключил он.
Политика
-
- 7 март 2024, 15:54
Экс-депутату и предпринимателю Гусейну Абдуллаеву, выдвинуто новое обвинение за 47 дней до завершения 6-летнего тюремного заключения. Теперь ему инкриминируется легализация денег, добытых преступным путем (ст. 193-1.3.2 УК).
-
- 7 март 2024, 15:40
Против трех сотрудников Интернет-издания Toplum TV открыто уголовное дела по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК Азербайджана, сообщила Turan главный редактор этого СМИ Хадиджа Исмаил.
-
- 7 март 2024, 14:09
Адвокат Немат Керимли не может встретиться с задержанным 6 марта сотрудником Toplum TV Мушвигом Джаббаром. Адвокат сообщил Turan, что семья Джаббара подписала с ним договор о защите прав журналиста.
-
- 7 март 2024, 13:14
Распоряжением главы государства Эльчин Юсубов назначен спецпредставителем президента в Ханкянди, Агдере и Ходжалы.
Написать отзыв