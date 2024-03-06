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(29 минут назад)
Американские избиратели о Трампе и Байдене
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Американские избиратели о Трампе и Байдене

«Ранее американцы были более активны на выборах, они ценили свободы, завоеванные их предками. Жаль, что сейчас многие стали забывать об этом». Об этом в беседе с корреспондентом Turan  сказал Ред Приджен (Ren Pridgeon) - один из волонтеров в ходе праймериз в штате Северная Каролина.

Один из избирателей, пришедший на голосование, на вопрос, - Байден или Трамп? - ответил – «Байден».

«Мне не нравится повестка дня Трампа и его поведение», - пояснил он. 

На вопрос, - должны ли США помогать Украине? - избиратель подчеркнул, что это необходимо. «Если победит Байден, мы должны будем  подтвердить ведущую роль Америки и продолжить помощь украинцам», - сказал избиратель.

Другая избирательница на вопрос, - Байден или Трамп? - ответила, что ей не нравятся оба кандидата. «Они оба старые, нужны молодые лидеры, лучше понимающие потребности избирателей. Однако если выбирать между ними, то предпочту Байдена. Что касается Трампа, то он доказал, что не может быть лидером. Наше общество очень поляризовано, но Байден сделал немало, чтобы объединить людей», - отметила она.

Еще один избиратель сказал, что ему не нравятся оба кандидата. По его мнению, Байден и Трамп неадекватно оценивают проблемы населения США.

Трамп обещал в первый раз сделать многое, но ничего не сделал.

«Моя Америка – это семья, но я не хочу, чтобы государство учило меня как жить и контролировало мои деньги и учило меня как воспитывать моего ребенка», - сказал избиратель.

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