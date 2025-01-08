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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

И.Алиев намерен искоренить армянский фашизм

Члены Минской группы (США, Франция и Россия) поддерживали оккупанта Армению, которая  использовали переговоры для прикрытия, а не для решения конфликта с Азербайджаном. Об этом 7 января в интервью местным телеканалам сказал глава государства Ильхам Алиев.

Он намекнул, что Россия бесплатно поставляла Еревану оружие, а США и Франция оказывали «моральную поддержку».

Четыре села Газахского района были освобождены после предупреждения, сделанного премьер-министру Армении  в феврале 2024 года в Мюнхене. «Я рад, что нам не пришлось прибегать к другим методам,  думаю, что уроки последних четырех лет были учтены армянами», - сказал Алиев.

Это должно дать толчок процессу уточнения всего периметра границы с учетом безопасности, исторических, экологических и тных факторов. «Условная граница между Арменией и Азербайджаном – это не догма», - отметил Алиев.

В этом месяце должно состояться очередное заседание комиссий Азербайджана и Армении по делимитации и процесс будет продолжен.

Армении следует серьезно отнестись к итогам Второй карабахской войны и антитеррористической операции. Процесс вооружения в Армении является новым фактором угрозы для Южного Кавказа.

«Мы не можем спокойно наблюдать и ничего не делать. Я неоднократно говорил руководству Армении, что это создает  новые угрозы. Те, кто сегодня провоцируют Армению, не будут стоять за ней до конца, как это уже было в 2020 году. Поэтому значительная часть госбюджета Азербайджана направлена на оборону и безопасность».

Далее он обвинил США и Евросоюз в финансировании военного бюджета Армении через созданный Фонд мира.

«Фактически это исключило Еврокомиссию и США из процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы уже проинформировали их об этом.  Именно поэтому в прошлом  месяце Азербайджан не согласился на трехстороннюю встречу, как и на встречи в Брюсселе с участием главы Совета Евросоюза. Мы за двусторонний формат на переговорах».

Алиев считает, что Армения и ее покровители живут «реваншистскими идеями».

Армения стала источником угрозы для региона и по сути является фашистским государством. «Посмотрите расистские и фашистские заявления первого президента Армении, который с гордостью описывает этнические чистки и хвастается изгнанием азербайджанцев с их исторических земель».

«Мы соседи с таким фашистским государством, и угроза фашизма не исчезает. Вот почему фашизм должен быть уничтожен. Либо руководство Армении уничтожит его, либо мы уничтожим его», - подчеркнул Алиев.

«Армения должна немедленно прекратить вооружаться, Франция и другие страны должны расторгнуть и аннулировать эти контракты. Оружие, уже отправленное в Армению, должно быть возвращено. Это наше требование».

«Наши условия относительно мирного договора должны быть  приняты: это упразднение Минской группы, изменение конституции – без этого мирное соглашение невозможно».

Друзья Армении уходят с политической арены и меняется геополитическая ситуация. Премьер Канады подал в отставку, во Франции критика Азербаджана стала модой, эпоха Сороса в Америке закончилась. Администрация Байдена, по сути, управлялась сторонниками Сороса. Близкий союзник Армении на  Ближнем Востоке – Асада тоже отправлена ​​на свалку истории.

«Армения не должна выступать в качестве географического барьера между Турцией и Азербайджаном. Зангезурский коридор должен и будет открыт. Чем раньше они это поймут, тем лучше. Мы не можем оставаться в такой ситуации. У нас должна быть прямая связь с Нахчываном и это не ставит под сомнение суверенитет Армении», - сказал Алиев.

 

1 отзыв

  • Ruslan

    2025-01-08

    Думаю что Зангезурский коридор можно договорившись открыть мирным путем к примеру Россия тоже может предъявить претензии и сказать нам нужен коридор с Ираном через Азербайджан в ультимативной форме хватит уже войн в политике все может перевернуться за день думаю что не надо перегибать палку за нами стоит только Турция за Армению может встать весь Запад не надо нагнетать обстановку....

    Cavab ver

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