Конвоиры применили в зале суда насилие в отношении активиста

Процесс по делу Мохиаддина Оруджева в Бакинском суде по тяжким преступлениям 7 января начался с допроса свидетелей обвинения. Первым показания дал сотрудник полиции, руководивший задержанием Оруджева.

Показания свидетеля противоречили его же словам в материалах следствия. В суде он заявил, что у Оруджева нашли наркотики и психотропные вещества. Сторона защита потребовала огласить его показания на предварительном следствии, они были зачитаны. На следствии сотрудник полиции сказал, что при обыске у Оруджева "не нашли наркотики и психотропные вещества".

Адвокат Назим Мусаев попросил свидетеля пояснить, почему он в суде он изменил показания, однако судьи стали помогать свидетелю, пытаясь интерпретировать его показания.

Председательствующий судья Расим Садыхов предложил просмотреть видео с личным обыском Оруджева в полиции. Однако защита запротестовала, так как свидетель может предупредить других свидетелей о деталях дела, сказал адвокат.

Когда судья распорядился начать просмотр видео, Оруджев и его родственники стали громко протестовать. В этот момент сотрудники Пенитенциарной службы применили силу против Оруджева. Конвоиры вошли в стеклянную клетку, закрыли ему рот и надели наручники зафиксировав руки за спиной.

Было оказание силовое давление и на близких активиста, после чего заседание было прервано, а слушания отложены на неопределенное время.

*Оруджев был арестован 13 декабря 2023 г. по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ст. 234.4.3 УК Азербайджана). Ранее, в октябре 2023 г. он был арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции.

После освобождения Оруджев заявил, что настоящей причиной его ареста является критика властей в социальных сетях за нарушения трудовых прав.