Алиев считает, что Азербайджан разделяет «нравственные ценности» Трампа

Президент Ильхам Алиев возлагает надежды на активизацию азербайджано-американских отношений после смены главы государства в США.

«Трамп приходит к власти с совершенно новой повесткой, в его первый срок никаких проблем в американо-азербайджанских отношениях не было. Напротив, они были очень позитивными, и нам удалось добиться прогресса по многим направлениям», - сказал Алиев накануне в интервью местным телеканалам.

«Главная ошибка» администрации Байдена была в том, что она принесла «американо-азербайджанские отношения в жертву американо-армянским отношениям», сказал Алиев.

Во-вторых, была продемонстрирована несправедливая позиция в вопросе Карабаха, продолжил он. «Я многократно и открыто говорил американским представителям, что они целиком и полностью поддерживают территориальную целостность Украины, вооружают и выделяют миллиарды денег. Мы восстановили свою территориальную целостность. Так за что вы хотите нас наказать? Но ответа не последовало», - подчеркнул Алиев.

Еще одной «ошибкой» администрации Байдена был «подрыв доверия к Америке».

«Когда мы им были нужны, 907-я поправка, то есть санкции, были отменены. Как только США перестали в нас нуждаться, поправку задействовали заново. Это называется неблагодарностью. О каком доверии и долгосрочном сотрудничестве можно говорить?», - сказал Алиев.

Президента Азербайджана также возмутило награждение Байдена медалью Джорджа Сороса, это, по мнению Алиева, «сорвало все маски».

«То есть это была соросовская власть — как в период Байдена, так и в течение восьми лет до Трампа. Именно поэтому в наших отношениях не было никакого прогресса. Мы заложили основу для серьезного сотрудничества с США при администрациях Клинтона и Джорджа Буша-младшего. Оно продолжилось и при Трампе», - сказал Алиев.

На его взгляд, Трамп «продвигает ценности», разделяемые азербайджанским обществом.

«Он пропагандирует семейные ценности, моральные ценности. Достаточно посмотреть на его семью. Сейчас я не хочу говорить о чужих семьях, но эта тема и так получила широкий общественный резонанс. Надежды не только азербайджанского общества, но и всех стран заключаются в том, что этой безнравственности и бездуховности будет положен конец», - далее отметил Алиев.

По его словам, «в заявлениях господина Трампа звучат очень четкие и ясные сигналы». Азербайджанская общественность разделяет большинство из них, сказал Алиев.

Однако он не пояснил в чем, именно проявилась нравственность и ценности Трампа, который трижды был женат, а многие женщины подавали на него в суд за изнасилование и домогательства.

Кроме того, Алиев не объяснил, как соответствуют заявления Трампа о необходимости присоединения Канады и Гренландии принципам территориальной целостности и суверенитета независимых государств.