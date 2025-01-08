Причина кризиса в азербайджано-французских отношениях – президент Макрон, считает И. Алиев

Президент Ильхам Алиев обвинил политическую элиту Франции в азербайджанофобии, у которой есть «консенсус» по этому вопросу, сказал он в интервью азербайджанским телеканалам.

Он напомнил о незаконных поездках в Карабах французских политиков, когда там находились российские миротворцы. Это были мэр Парижа и бывший премьер Франции.

Он объяснил это проявлением исламофобии, ксенофобии и влиянием, армянского лобби.

«Многие руководители правящей элиты восприняли нашу Победу в 2020 году как свое поражение», - продолжил Алиев.

Далее он отметил, что Макрон угрожал ему «признанием Нагорного Карабаха».

«Во время 44-дневной войны, я не помню сколько раз - шесть или семь, я получал звонки от Президента Франции - попытки остановить освободительную борьбу. Ну и после были попытки угроз, были угрозы признать «Нагорный Карабах». Сейчас, когда наши отношения опустились уже ниже цокольного этажа, могу об этом сказать. Но я ответил, что любая страна, - это было после ноября 2020 года, - которая признает так называемый «Нагорный Карабах», сразу же получит от нас ноту о разрыве дипломатических отношений», - заявил Алиев.

По его словам, кризис в отношениях возник именно при Макроне. При других президентах проблем в двусторонних отношениях не было.

Вместе с тем, Алиев отметил, что в последние месяцы Баку получал сигналы от представителей правительства Франции «для установления контактов». По его словам, Баку готов к этому, но при определенных условиях. Он дал понять, что желающие восстановить отношения должны приехать в Баку.

«Главное, чтобы нас не трогали и не вмешивались в наши дела, и не вмешивались в дела Южного Кавказа», - продолжил Алиев.

Далее он коснулся присутствия французских компаний. «В Азербайджане французское присутствие почти сведено к нулю, кроме компаний имеющих долгосрочный контракт. Мы всегда уважаем свои обязательства и не переносим политические сложности на деятельность компаний. Французские компании не виноваты, что у них такая власть», - заявил Алиев.