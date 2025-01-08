Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл в Баку

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл сегодня в Баку в рамках своего регионального визита на Южный Кавказ. Как сообщает агентство IRNA, цель визита - укрепление отношений в сфере политики и безопасности со странами региона Южного Кавказа.

Поездка планировалась по приглашению азербайджанских и армянских коллег. В бакинском аэропорту Ахмадияна встретил глава Совбеза Азербайджана Рамиль Усубов.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана встретится в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Цель этого визита - укрепление двусторонних отношений в сфере политики, безопасности, обороны и экономики, а также расширение взаимоотношений в сфере энергетики, коридоров и вопросов, связанных с миром и стабильностью в регионе Южного Кавказа.