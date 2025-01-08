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(7 часов назад)
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл в Баку
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл в Баку

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл сегодня в Баку в рамках своего регионального визита на Южный Кавказ. Как сообщает агентство IRNA, цель визита - укрепление отношений в сфере политики и безопасности со странами региона Южного Кавказа.

Поездка планировалась по приглашению азербайджанских и армянских коллег.  В бакинском аэропорту Ахмадияна встретил глава Совбеза Азербайджана Рамиль Усубов.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана встретится в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

 Цель этого визита - укрепление двусторонних отношений в сфере политики, безопасности, обороны и экономики, а также расширение взаимоотношений в сфере энергетики, коридоров и вопросов, связанных с миром и стабильностью в регионе Южного Кавказа.

1 отзыв

  • Собеседник

    2025-01-08

    Эти два народа,как два сапога пара, сними не возможно, и нельзя вести диолог или подписывать какие то ,серьёзные, документы так как всё равно будут игнарировать всё, то что сказано или подпиасно ими ЖЕ!!!!!

    Cavab ver

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