Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл в Баку
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл сегодня в Баку в рамках своего регионального визита на Южный Кавказ. Как сообщает агентство IRNA, цель визита - укрепление отношений в сфере политики и безопасности со странами региона Южного Кавказа.
Поездка планировалась по приглашению азербайджанских и армянских коллег. В бакинском аэропорту Ахмадияна встретил глава Совбеза Азербайджана Рамиль Усубов.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана встретится в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Цель этого визита - укрепление двусторонних отношений в сфере политики, безопасности, обороны и экономики, а также расширение взаимоотношений в сфере энергетики, коридоров и вопросов, связанных с миром и стабильностью в регионе Южного Кавказа.
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1 отзыв
Собеседник
2025-01-08
Эти два народа,как два сапога пара, сними не возможно, и нельзя вести диолог или подписывать какие то ,серьёзные, документы так как всё равно будут игнарировать всё, то что сказано или подпиасно ими ЖЕ!!!!!