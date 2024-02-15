Ильхам Алиев: Азербайджан будет сближаться с тюркским и исламским миром, бороться с неоколониализмом
Ильхам Алиев: Азербайджан будет сближаться с тюркским и исламским миром, бороться с неоколониализмом
Активизация сотрудничества с Организацией тюркских государств, Организацией исламского сотрудничества и Движением неприсоединения станут приоритетами внешней политики Азербайджана в ближайшие годы. Об этом заявил Ильхам Алиев в своей инаугурационной речи 14 февраля.
«Мы продолжим наши усилия в рамках Организации тюркских государств. Это для нас приоритет. Это для нас основная международная организация, потому что это наша семья. Наша семья – это тюркский мир», - сказал Алиев.
В каком-либо другом месте Азербайджан не ждут. «Если кто-то считает, что мы должны искать семью в другом месте, то нигде нас не ждут и не скрывают этого. Если раньше, в период оккупации, они пытались завлечь нас определенными обещаниями, вводя в заблуждение, чтобы пустить пыль в глаза, то сегодня и эти маски сорваны, и здесь отчетливо просматриваются разделительные линии», - сказал Алиев. Он не объяснил кого имел ввиду, хотя очевидно намекал на Запад.
«Должны ли мы склоняться перед теми, кто не желает нас принимать? Этого не будет!», - сказал он.
Задачей Азербайджана и других тюркских стран должно быть усиление Организацию тюркских государств. «Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население, и мы – народы одних корней.
Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе», - продолжил Алиев.
Другим приоритетом внешней политики Алиев назвал сотрудничество с Организацией исламского сотрудничества (ОИС). Эта структура всегда поддерживала Азербайджан в период армянской оккупации, так и в период второй Карабахской войны и антитеррористической операции.
Азербайджан также будет способствовать «усилению» Движения неприсоединения и проявлять активность в решении проблем изменения климата и «борьбы с неоколониализмом».
«Пусть и те, кто стоит во главе неоколониализма, знают, что они напрасно начали холодную войну с нами. Мы никогда не занимали оборонительную позицию. Мы будем адекватно отвечать на шаги против нас, и те, кто готовит против нас коварные планы, уверен, пожалеют», - отметил Алиев. Судя по всему, его месседж был адресован Франции.
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