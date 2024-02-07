Ильхам Алиев лидирует на президентских выборах - ЦИК
На внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля по предварительным данным лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев.
За него проголосовали 92,1% голосов, сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.
Самовыдвиженец Захид Орудж набирает 2,2%, глава партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа – 1,99%, глава партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев - 1,78%, председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев - 0,66%, самовыдвиженец Фуад Алиев – 0,48%.
Политика
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Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев согласно результатам exit-poll набирает на выборах главы государства более 90 процентов голосов.
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