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(9 часов назад)
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Ильхам Алиев лидирует на президентских выборах - ЦИК

На внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля по предварительным данным лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев.

За него проголосовали 92,1% голосов, сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Самовыдвиженец Захид Орудж набирает 2,2%,  глава партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа – 1,99%,  глава партии "Народный фронт целостного Азербайджана"  Гудрат Гасангулиев - 1,78%, председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев - 0,66%, самовыдвиженец Фуад Алиев – 0,48%.

 

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