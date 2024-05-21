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(2 часа назад)
Ильхам Алиев посетил посольство Ирана

Ильхам Алиев посетил посольство Ирана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев посетил посольство Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил посольство Ирана в Баку, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью в президента ИРИ Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопровождавших лиц в результате крушения вертолета, сообщает сайт главы государства.

Президент Алиев оставил запись в книге соболезнований.

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