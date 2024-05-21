Ильхам Алиев посетил посольство Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил посольство Ирана в Баку, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью в президента ИРИ Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопровождавших лиц в результате крушения вертолета, сообщает сайт главы государства.

Президент Алиев оставил запись в книге соболезнований.