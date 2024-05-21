Ильхам Алиев посетил посольство Ирана
Ильхам Алиев посетил посольство Ирана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил посольство Ирана в Баку, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью в президента ИРИ Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопровождавших лиц в результате крушения вертолета, сообщает сайт главы государства.
Президент Алиев оставил запись в книге соболезнований.
Политика
-
- 21 май 2024, 21:39
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
-
- 21 май 2024, 20:24
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Турции Сельчуком Байрактароглу.
-
- 21 май 2024, 17:29
В Шарурском районе Нахчыванской автономной республики (НАР) задержан местный активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Имран Гурбанов.
-
- 21 май 2024, 17:09
Во вторник, 21 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани.
Написать отзыв