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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев принял губернатора Санкт-Петербурга

Президент Ильхам Алиев принял 3 апреля, находящегося с визитом в Азербайджане губернатора города Санкт-Петербург Российской Федерации Александра Беглова.

Как сообщает сайт главы государства, в ходе встречи было подчеркнуто, что сотрудничество Азербайджана с отдельными регионами России, в том числе с Санкт-Петербургом, вносит вклад в укрепление связей между двумя странами.

Алиев и Беглов обсудили вопросы развития  торговых, экономических связей,  расширения инвестиционных возможностей, укрепления сотрудничества между соответствующими структурами в гуманитарной, культурной, образовательной сферах.

В рамках визита Беглова межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом утвердила Дорожную карту мероприятий на очередные четыре года.

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