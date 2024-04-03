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Ильхам Алиев принял губернатора Санкт-Петербурга
Президент Ильхам Алиев принял 3 апреля, находящегося с визитом в Азербайджане губернатора города Санкт-Петербург Российской Федерации Александра Беглова.
Как сообщает сайт главы государства, в ходе встречи было подчеркнуто, что сотрудничество Азербайджана с отдельными регионами России, в том числе с Санкт-Петербургом, вносит вклад в укрепление связей между двумя странами.
Алиев и Беглов обсудили вопросы развития торговых, экономических связей, расширения инвестиционных возможностей, укрепления сотрудничества между соответствующими структурами в гуманитарной, культурной, образовательной сферах.
В рамках визита Беглова межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом утвердила Дорожную карту мероприятий на очередные четыре года.
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