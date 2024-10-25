Ильхам Алиев утвердил Положение о Госкомиссии по делимитации границы с Арменией
Ильхам Алиев утвердил Положение о Госкомиссии по делимитации границы с Арменией
25 октября Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по делимитации государственной границы и вопросам пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном".
Политика
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- 26 октябрь 2024, 14:28
Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 26 октября провел встречу со старшим советником президента США по международной климатической политике Джоном Подеста.
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- 26 октябрь 2024, 13:58
Иран уведомил Израиль через посредника, что воздержится от ответных действий на воздушный удар, совершенный израильскими силами в ночь на субботу, 26 октября. Об этом сообщает Sky News Arabia в своем блоге на платформе X, ссылаясь на анонимный источник.
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100 самолетов в небе: Израиль три часа наносил удары по Ирану В ходе операции были атакованы не менее 20 целей, однако удары по ядерным и нефтяным объектам не наносились.
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- 26 октябрь 2024, 11:43
Международная сеть Scholars at Risk ( SAR - «Ученые под риском») – проект по мониторингу академической среды выразил обеспокоенность по поводу уголовного преследования в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова.
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