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(40 минут назад)
Ильхам Алиев утвердил Положение о Госкомиссии по делимитации границы с Арменией

Ильхам Алиев утвердил Положение о Госкомиссии по делимитации границы с Арменией

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев утвердил Положение о Госкомиссии по делимитации границы с Арменией

25 октября Ильхам Алиев подписал указ об  утверждении "Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по делимитации государственной границы и вопросам пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном".

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