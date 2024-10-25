Погода в субботу
26 октября в Баку и на Апшероне будет пасмурно, днем и вечером в ряде мест ожидаются дожди. Ветер северо-западный.
Температура воздуха ночью +10+13°, днем +14+16°. Влажность ночью 70-80 %, днем 60-65 %.
По регионам страны пройдут дожди с грозамиrı, местами интенсивные. В горах выпадет снег. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в низменности днем составит +13+17°. В горах ночью -1-4°, днем +4+8°.
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- Политика
- 25 октябрь 2024 14:56
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Общество
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- 26 октябрь 2024, 13:14
В воскресенье, 27 октября в Баку и на Апшеронском полуострове временами пройдут дожди, ночью местами на полуострове осадки будут носить интенсивный характер, ожидаются грозы. Утром осадки постепенно прекратятся, днем ожидается переменная облачность, подует северо-западный ветер.
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- 26 октябрь 2024, 12:11
Вечером 25 октября в крупном гостиничном комплексе “Astoria”, что в Низаминском районе столицы возник пожар.
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С 27 октября начинается реализация проекта, касающегося улицы Азиза Алиева и «Ичери Шехер», говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта.
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- 24 октябрь 2024, 22:52
ФК «Карабах» 24 октября в домашнем матче основной стадии Лиги Европы проиграл именитому «Аяксу» из Нидерландов со счетом 0:3.
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