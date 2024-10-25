Погода в субботу

26 октября в Баку и на Апшероне будет пасмурно, днем и вечером в ряде мест ожидаются дожди. Ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью +10+13°, днем +14+16°. Влажность ночью 70-80 %, днем 60-65 %.

По регионам страны пройдут дожди с грозамиrı, местами интенсивные. В горах выпадет снег. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в низменности днем составит +13+17°. В горах ночью -1-4°, днем +4+8°.