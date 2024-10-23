Инвалид Фамиль Халилов 71- е сутки проводит голодовку в СИЗО

Состояние здоровья инвалида первой группы, парализованного активиста Фамиля Халилова проводящего в СИЗО голодовку 71 сутки остается тяжелым. Об этом сообщила супруга активиста Кичикханум Халилова.

«У Фамиля отказали ноги, организм не принимает воду, его рвет. У него сильная боль в желудке и головная боль. Фамиль сказал, что у него ломит все тело. Несмотря на наши просьбы он не прекращает голодовку. Фамиль прекратит голодовку, если его переведут под домашний арест», - сказала Халилова.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось. Однако, как правило, в ведомстве утверждают, что права и законные интересы всех арестованных лиц обеспечиваются в соответствии с законом.

* Фамиль Халилов – инвалид с парализованными руками, был задержан 2 мая по обвинению по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Его близкие утверждают, что истинная причина - критические посты в адрес властей в социальных сетях.