Инвалид Фамиль Халилов 71- е сутки проводит голодовку в СИЗО
Инвалид Фамиль Халилов 71- е сутки проводит голодовку в СИЗО
Состояние здоровья инвалида первой группы, парализованного активиста Фамиля Халилова проводящего в СИЗО голодовку 71 сутки остается тяжелым. Об этом сообщила супруга активиста Кичикханум Халилова.
«У Фамиля отказали ноги, организм не принимает воду, его рвет. У него сильная боль в желудке и головная боль. Фамиль сказал, что у него ломит все тело. Несмотря на наши просьбы он не прекращает голодовку. Фамиль прекратит голодовку, если его переведут под домашний арест», - сказала Халилова.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось. Однако, как правило, в ведомстве утверждают, что права и законные интересы всех арестованных лиц обеспечиваются в соответствии с законом.
* Фамиль Халилов – инвалид с парализованными руками, был задержан 2 мая по обвинению по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Его близкие утверждают, что истинная причина - критические посты в адрес властей в социальных сетях.
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