Исполнительный секретарь РКИК ООН призывает к новой амбициозной цели по финансированию мер по борьбе с изменением климата на саммите в Баку

Саймон Стил, исполнительный секретарь Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), призвал страны-члены согласовать «Новую коллективную количественную цель» (NCQG) для финансирования мер по борьбе с изменением климата на КС-29 в Баку.

Выступая на открытии 29-й сессии РКИК ООН, которая продлится до 22 ноября, Стил подчеркнул важность переговорного процесса в рамках РКИК ООН как ключевой платформы для решения текущего климатического кризиса. «Этот кризис затрагивает каждого человека во всем мире. Стороны должны найти выход из этой неразберихи. Вот почему здесь, в Баку, мы должны договориться о новой глобальной цели по климатическому финансированию», — сказал он.

Стил предупредил, что если хотя бы две трети стран мира не смогут позволить себе быстро сократить выбросы, все страны понесут большие издержки. Он подчеркнул необходимость создания устойчивости в цепочках поставок, чтобы избежать масштабного экономического ущерба.

«Давайте отойдем от представления о том, что климатическое финансирование — это форма благотворительности», — сказал Стил. «Новая амбициозная цель финансирования борьбы с изменением климата соответствует интересам каждой страны, включая крупнейшую и богатейшую. Но недостаточно просто поставить цель. Мы должны реформировать мировую финансовую систему, чтобы предоставить странам бюджетную гибкость, в которой они остро нуждаются».

Стил также подчеркнул важность запуска международных углеродных рынков после завершения переговоров по статье 6 Парижского соглашения. «Мы должны продвигать усилия по смягчению последствий изменения климата, чтобы цели, поставленные на КС-28 в Дубае, стали выполнимыми. Мы не можем позволить, чтобы цель в 1,5 градуса Цельсия ускользнула от нас. Даже если температура поднимется, наши соглашения должны помочь обратить эту тенденцию вспять», — сказал он.

По словам Стила, инвестиции в чистую энергетику и связанную с ней инфраструктуру, по прогнозам, достигнут $2 трлн в 2024 году, что почти вдвое превышает сумму, выделенную на ископаемое топливо. «Переход к чистой энергетике и устойчивости к изменению климата неостановим. Наша задача — ускорить этот процесс и обеспечить, чтобы его значительные выгоды достигли всех стран и сообществ», — добавил он.

Стил подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования механизмов финансовой и технической поддержки, упомянув о запуске Фонда потерь и ущерба в 2025 году. Он также отметил, что предстоящие двухгодичные отчеты ООН о прозрачности (BTR), которые должны быть представлены к концу 2024 года, предоставят более четкое представление о прогрессе в области изменения климата и существующих пробелах.

«В следующем году все страны представят свои национальные определяемые вклады третьего поколения (NDC 3.0). Чтобы помочь в их подготовке и распространении, РКИК ООН запустит кампанию «Климатический план», которая будет проходить с конца КС 29 до сентября следующего года», — сказал Стил. Он добавил, что кампания будет соответствовать усилиям Генерального секретаря ООН и Бразилии, принимающей КС 30, по мобилизации действий по борьбе с изменением климата. Начиная с 2025 года, климатические недели будут более тесно интегрированы с переговорным процессом и результатами КС 29.

«Мы не можем покинуть Баку без ощутимого прогресса», — призвал Стил. «Стороны должны признать значимость этого момента и действовать соответственно. Проявить решимость и креативность здесь, на КС 29. Нам нужно, чтобы все стороны объединились и продемонстрировали, чего способно достичь глобальное сотрудничество. Сейчас самое время доказать, что мы не побеждены — мы сильны. Давайте работать вместе, чтобы максимально использовать эту возможность».