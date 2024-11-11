Насколько реальны осуществить принятые задачи по изменению климата в краткосрочной перспективе?

Достижение ключевых целей в области возобновляемых источников энергии, согласованных на прошлогоднем глобальном климатическом саммите в Дубае, останется недостижимой мечтой, если мир не инвестирует более 30 триллионов долларов в течение следующих шести лет.

По данным Politico, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) выступило с таким суровым предупреждением в октябре на заключительном министерском совещании перед климатическим саммитом ООН COP29, на котором центральное место будет занимать финансирование мер по борьбе с изменением климата.

На прошлогодней конференции COP28 в Дубае страны взяли на себя обязательство к 2030 году коллективно утроить глобальные мощности возобновляемой энергетики и удвоить усилия по повышению энергоэффективности. Эти обязательства рассматривались как имеющие решающее значение для ограничения глобального потепления в соответствии с Парижским соглашением.

Агентство установило, что страны находятся на пути к достижению лишь половины роста возобновляемой энергетики, необходимого для достижения цели.

По данным IRENA, решающее значение для сокращения разрыва имеют более строгая политика, упрощенные процессы выдачи разрешений и модернизация сетей, а также резкое увеличение инвестиций.

Инвестиции в возобновляемую энергетику достигли рекордных $570 млрд в прошлом году, но требуется $1,5 трлн в год, говорит IRENA. Кроме того, расходы на меры по повышению энергоэффективности должны увеличиться в семь раз, чтобы достичь цели удвоения, с $323 млн в прошлом году до $2,2 трлн в год.

В целом IRENA утверждает, что для достижения обеих целей COP28 к 2030 году потребуется в общей сложности 31,5 трлн долларов глобальных инвестиций в возобновляемые источники энергии, сети, энергоэффективность и связанные с ними меры.