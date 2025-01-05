Казахстан чествовал спасателей авиакатастрофы в Актау на официальной церемонии

Спасатели, сыгравшие ключевую роль в ликвидации последствий авиакатастрофы в Актау, были официально отмечены на церемонии, состоявшейся в Актау, сообщило в воскресенье Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Десять сотрудников экстренных служб Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области удостоены государственных наград за профессионализм, мужество и самоотверженность, проявленные при проведении спасательных работ после трагического происшествия.

Указом Президента Касым-Жомарта Токаева аким Мангистауской области Нурдаулет Килибай вручил награды участникам реагирования.

Среди награжденных трое сотрудников пожарной охраны награждены орденом Мужества III степени имени Рахимжана Кошкарбаева:

Байторе Олжас Серикбайулы – пожарный-спасатель пожарной части №12

– пожарный-спасатель пожарной части №12 Онгар Сериболат Айтмуханбетулы – командир отряда пожарной части №12

– командир отряда пожарной части №12 Саркенов Марлен Бегендикович – старший пожарный-спасатель Специализированной пожарной части №1

Медалью «За отвагу» награждены несколько человек, среди которых спасатели, медицинский персонал и летчики Казахстанской авиационно-спасательной службы:

Кожабек Сапарович Аллабергенов – водитель-фельдшер Центра медицины катастроф

– водитель-фельдшер Центра медицины катастроф Манас Машрыкович Багитов – спасатель, Аварийно-спасательное формирование

– спасатель, Аварийно-спасательное формирование Алишер Нурланулы Эстемес – второй пилот, КазАвиаСпас

– второй пилот, КазАвиаСпас Кудайбаев Асхат Кудайбергенович – командир воздушного судна КазАвиаСпас

– командир воздушного судна КазАвиаСпас Заманбек Муратулы Кубайдуллаев – фельдшер Центра медицины катастроф

– фельдшер Центра медицины катастроф Оспан Жалгасонович Оразбеков – врач Центра медицины катастроф

Медалью «За трудовое отличие» награждена психолог Есен Жан Байкенкызы из Центра медицины катастроф.

Кроме того, благодарственные письма Президента были вручены 68 ​​лицам, в том числе 24 сотрудникам ДЧС и 44 представителям различных сфер, которые внесли свой вклад в спасательно-восстановительные работы. Эти награды, врученные Муратом Мухановым, начальником Мангистауского ДЧС, подчеркнули профессионализм и мужество, проявленные во время операции.

Трагический инцидент возле аэропорта Актау

Пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный под управлением «Азербайджанских авиалиний», потерпел крушение около аэропорта Актау 25 декабря. Поначалу причиной крушения считалось столкновение с птицей, что позднее подтвердила Росавиация. Однако, когда Euronews предположил причастность российской системы ПРО «Панцирь-С», которую поддержали азербайджанские СМИ, возникли предположения.

Правительственное расследование продолжается, пока Генеральная прокуратура Казахстана и авиационные эксперты из бразильской Embraer и CENIPA анализируют данные черных ящиков.

В результате крушения погибло 38 человек, в том числе шесть граждан Казахстана, 29 пассажиров получили ранения. Министерство по чрезвычайным ситуациям направило на место крушения 287 человек личного состава и 65 единиц техники. Кампании по сбору крови в Актау и медицинская эвакуация подчеркнули усилия сообщества по оказанию помощи выжившим.

Президент Казахстана Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Президент России Владимир Путин также извинился перед Алиевым и обсудил инцидент в отдельных телефонных разговорах с Токаевым и Алиевым.

По мере продолжения расследования возникают вопросы относительно прозрачности информации, публикуемой Министерством транспорта Казахстана, что вызывает критику со стороны местных СМИ.