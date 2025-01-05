Казахстан чествовал спасателей авиакатастрофы в Актау на официальной церемонии

Спасатели, сыгравшие ключевую роль в ликвидации последствий авиакатастрофы в Актау, были официально отмечены на церемонии, состоявшейся в Актау, сообщило в воскресенье Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Десять сотрудников экстренных служб Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области удостоены государственных наград за профессионализм, мужество и самоотверженность, проявленные при проведении спасательных работ после трагического происшествия.
Указом Президента Касым-Жомарта Токаева аким Мангистауской области Нурдаулет Килибай вручил награды участникам реагирования.
Среди награжденных трое сотрудников пожарной охраны награждены орденом Мужества III степени имени Рахимжана Кошкарбаева:
- Байторе Олжас Серикбайулы – пожарный-спасатель пожарной части №12
- Онгар Сериболат Айтмуханбетулы – командир отряда пожарной части №12
- Саркенов Марлен Бегендикович – старший пожарный-спасатель Специализированной пожарной части №1
Медалью «За отвагу» награждены несколько человек, среди которых спасатели, медицинский персонал и летчики Казахстанской авиационно-спасательной службы:
- Кожабек Сапарович Аллабергенов – водитель-фельдшер Центра медицины катастроф
- Манас Машрыкович Багитов – спасатель, Аварийно-спасательное формирование
- Алишер Нурланулы Эстемес – второй пилот, КазАвиаСпас
- Кудайбаев Асхат Кудайбергенович – командир воздушного судна КазАвиаСпас
- Заманбек Муратулы Кубайдуллаев – фельдшер Центра медицины катастроф
- Оспан Жалгасонович Оразбеков – врач Центра медицины катастроф
Медалью «За трудовое отличие» награждена психолог Есен Жан Байкенкызы из Центра медицины катастроф.
Кроме того, благодарственные письма Президента были вручены 68 лицам, в том числе 24 сотрудникам ДЧС и 44 представителям различных сфер, которые внесли свой вклад в спасательно-восстановительные работы. Эти награды, врученные Муратом Мухановым, начальником Мангистауского ДЧС, подчеркнули профессионализм и мужество, проявленные во время операции.
Трагический инцидент возле аэропорта Актау
Пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный под управлением «Азербайджанских авиалиний», потерпел крушение около аэропорта Актау 25 декабря. Поначалу причиной крушения считалось столкновение с птицей, что позднее подтвердила Росавиация. Однако, когда Euronews предположил причастность российской системы ПРО «Панцирь-С», которую поддержали азербайджанские СМИ, возникли предположения.
Правительственное расследование продолжается, пока Генеральная прокуратура Казахстана и авиационные эксперты из бразильской Embraer и CENIPA анализируют данные черных ящиков.
В результате крушения погибло 38 человек, в том числе шесть граждан Казахстана, 29 пассажиров получили ранения. Министерство по чрезвычайным ситуациям направило на место крушения 287 человек личного состава и 65 единиц техники. Кампании по сбору крови в Актау и медицинская эвакуация подчеркнули усилия сообщества по оказанию помощи выжившим.
Президент Казахстана Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Президент России Владимир Путин также извинился перед Алиевым и обсудил инцидент в отдельных телефонных разговорах с Токаевым и Алиевым.
По мере продолжения расследования возникают вопросы относительно прозрачности информации, публикуемой Министерством транспорта Казахстана, что вызывает критику со стороны местных СМИ.
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