Темная ночь в Загатале: анализ борьбы Азербайджана с бродячими собаками

В тишине новогодней ночи, когда фейерверки озарили небо над Загаталой, Азербайджан, развернулось еще одно, гораздо более мрачное зрелище. Около 15 бродячих собак, привыкших собираться на свалке Даначи на окраине города, были застрелены неизвестными. Время, совпавшее с фейерверком, вероятно, скрыло звук выстрелов, гарантируя, что отвратительный акт остался незамеченным до рассвета.

Резня вызвала возмущение среди местных активистов по защите прав животных, и инцидент быстро привлек внимание всей страны. Однако подобные зверства не единичны в Загатале. Сообщения о массовых убийствах бродячих собак — путем расстрела или отравления — появляются с тревожной регулярностью. Несмотря на общественный резонанс и освещение в СМИ, ни один виновный не был привлечен к ответственности, что подчеркивает хронический характер проблемы.

Исполнительная власть Загатальского района дистанцировалась от убийств, пообещав расследовать инцидент. Чиновники подчеркнули риски, связанные с ростом числа крупных бродячих собак, заявив, что жители, особенно дети, живут в страхе. Однако такие заявления часто служат оправданием, а не решением проблемы насилия в отношении животных.

В городе есть специальный приют, в котором содержатся около 200 бездомных собак, где их лечат и временно о них заботятся. Чиновники указали на кампании по повышению осведомленности общественности, направленные на предотвращение таких бесчеловечных действий, но критики утверждают, что этим усилиям не хватает масштаба и эффективности, необходимых для решения проблемы.

Борьба с бродячими собаками в Азербайджане: политика и проблемы

Стратегия Азербайджана по управлению популяцией бродячих собак объединяет законодательные меры, развитие приютов и программы стерилизации. Хотя на бумаге структура является всеобъемлющей, ее реализация оставляет желать лучшего.

Азербайджан присоединился к Европейской конвенции о защите домашних животных в 2003 году. Последующие правила запрещают жестокость и несанкционированный отстрел бродячих животных. Однако правоприменение остается слабым, и лишь немногие нарушители подвергаются штрафам.

В стране создано несколько приютов, включая Центр спасения и приюта для животных, поддерживаемый Фондом Гейдара Алиева, и центр «Топлан» в Баку. Эти учреждения предлагают услуги стерилизации, вакцинации и реабилитации. Тем не менее, сохраняются опасения по поводу финансирования, прозрачности и вместимости, что ограничивает их влияние.

Программы, основанные на модели «поимка-стерилизация-возвращение» (CNR), реализуются в некоторых регионах для гуманного контроля популяции бездомных животных. Совместные усилия с международными организациями привели к проведению кампаний по стерилизации, таких как кампания в Баку, поддержанная немецкой некоммерческой организацией, в ходе которой было вылечено 1500 животных. Однако такие инициативы носят спорадический характер и не имеют масштаба, необходимого для эффективного сдерживания растущей популяции бездомных животных.

Глобальная перспектива: учимся у других стран

Проблемы Азербайджана не уникальны. Страны мира используют различные методы для решения схожих проблем, предлагая потенциальные уроки. В 1996 году в Индии была принята общенациональная программа CNR, которая позволила сократить численность бродячих собак и число случаев бешенства. Латвия полагается на муниципальное финансирование и партнерство с НПО для реализации программ стерилизации бездомных животных. В США действуют законы об обязательной стерилизации домашних животных, что позволяет снизить вероятность появления бродячих животных за счет принятия превентивных мер. В то время как некоторые страны, например Германия, вводят обязательную стерилизацию как бродячих, так и уличных домашних животных, другие, например Греция, испытывают трудности с реализацией этой меры из-за финансовых и административных препятствий.

Достижение гуманного баланса

Повторяющееся насилие над бродячими собаками в Загатале подчеркивает более широкие системные провалы в подходе Азербайджана к защите животных. Хотя законодательные рамки существуют, их слабое применение позволяет жестокости бесконтрольно существовать. Инициативы по созданию приютов и программы стерилизации ценны, но недостаточны по масштабу и финансированию для комплексного решения проблемы.

Азербайджану нужна смена парадигмы: от ответных карательных мер к проактивным гуманным решениям. Это требует больших инвестиций в приюты, последовательных кампаний по стерилизации и активных усилий по информированию общественности. Не менее важно обеспечить ответственность за акты жестокости, послав четкий сигнал о том, что такое поведение не будет допускаться.

Трагедия в Загатале служит мрачным напоминанием о необходимости действовать. Помимо непосредственного возмущения, это возможность для Азербайджана продемонстрировать свою приверженность гуманным и эффективным методам защиты животных. Для собак Загаталы и всей страны ставки не могут быть выше.