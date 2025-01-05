Минтранс Казахстана о ходе расследования крушения самолета AZAL

Предварительный отчет о причинах катастрофы самолета AZAL в соответствии с правилами ИКАО, будет обнародован спустя 30 дней после аварии. Об этом 5 января заявило Минтранспорта Казахстана, сообщает издание Tengrinews.

Таким образом, предварительный отчет о причинах крушения будет опубликован в конце января 2025 года.

Как сообщил тот же источник, расследование катастрофы возглавляет Казахстан в соответствии с Конвенцией ИКАО. В работе участвуют также специалисты из Азербайджана, России, международные эксперты и представители Embraer. Черные ящики изъяты и расшифровываются с участием международных экспертов.

*29 декабря Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения при обстреле близ города Грозный, и практически потерял управление. Кроме того, самолет был «ослеплен» стредствами борьбы с дронами.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет рейсом Баку-Грозный потерпел крушение близ Актау. До того, он не смог сесть в Грозном изза отказа системы навигации и повреждений в результате ракетного обстрела.

Самолету не дали сесть в городах юга России и он был вынужден лететь в Актау.

Из 62 пассажиров и 5 членов экипажа выжили только 29 человек.