Минтранс Казахстана о ходе расследования крушения самолета AZAL
Предварительный отчет о причинах катастрофы самолета AZAL в соответствии с правилами ИКАО, будет обнародован спустя 30 дней после аварии. Об этом 5 января заявило Минтранспорта Казахстана, сообщает издание Tengrinews.
Таким образом, предварительный отчет о причинах крушения будет опубликован в конце января 2025 года.
Как сообщил тот же источник, расследование катастрофы возглавляет Казахстан в соответствии с Конвенцией ИКАО. В работе участвуют также специалисты из Азербайджана, России, международные эксперты и представители Embraer. Черные ящики изъяты и расшифровываются с участием международных экспертов.
*29 декабря Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения при обстреле близ города Грозный, и практически потерял управление. Кроме того, самолет был «ослеплен» стредствами борьбы с дронами.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет рейсом Баку-Грозный потерпел крушение близ Актау. До того, он не смог сесть в Грозном изза отказа системы навигации и повреждений в результате ракетного обстрела.
Самолету не дали сесть в городах юга России и он был вынужден лететь в Актау.
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