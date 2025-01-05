Азербайджанские железные дороги возобновляют пассажирские перевозки по маршруту Баку-Балакен

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) объявило о возобновлении с 3 января движения пассажирских поездов по маршруту Баку-Балакен-Баку. На начальном этапе эксплуатации уровень занятости кресел превысил 90%, что свидетельствует о высоком спросе на эту услугу.

Ночные поезда будут отправляться ежедневно из Баку в 23:50 и прибывать в Балакен в 08:10. Обратные рейсы отправляются из Балакена в 22:10 и прибывают в Баку в 06:50 следующего утра. Пассажиры могут выбрать стандартный, стандартный+ и бизнес-класс, стоимость проезда составит от 18 до 72 манатов в зависимости от класса и сегмента маршрута.

Услуга, приостановленная во время пандемии COVID-19, была возобновлена ​​с помощью модернизированных спальных вагонов, предназначенных для комфорта в ночных поездках на дальние расстояния. Каждый поезд вмещает 189 пассажиров и отличается такими улучшениями, как новые комплекты постельного белья, затемняющие шторы и меры по снижению шума.

Современные удобства и цифровизация

Пассажиры могут пользоваться бесплатным Wi-Fi, услугами мобильного питания и удобствами, адаптированными для каждого класса. Путешественникам бизнес-класса предлагаются эксклюзивные варианты питания и медиа-услуги, а нормы провоза багажа варьируются от 36 кг в стандартных классах до 50 кг в бизнес-классе.

Для продвижения цифровой доступности ADY запустила онлайн-продажу билетов на промежуточные остановки, упростив бронирование для пассажиров, следующих на такие станции, как Гёйнюк, Кораган и Элифабад.

Модернизация инфраструктуры

В рамках подготовки к открытию маршрута ADY провела масштабное техническое обслуживание на 164-километровом участке Евлах-Балакен, отремонтировав пути, мосты и переезды. В результате время в пути сократилось с 9 часов 35 минут до 8 часов 20 минут.

Улучшения соответствуют мировым тенденциям спроса на спальные поезда, который, как ожидается, еще больше возрастет в 2025 году, поскольку экологически сознательные путешественники выбирают железнодорожный транспорт вместо авиаперелетов.

ADY планирует ввести новые маршруты, включая Баку-Агстафа, и расширить бесплатные услуги Wi-Fi на региональных поездах. Используя цифровые решения и ориентированные на клиента инновации, ADY стремится перевезти рекордные 8,5 млн пассажиров в 2024 году, улучшая связь и туризм в северо-западном регионе Азербайджана.

«Возобновление маршрута Баку-Балакен является значительным шагом на пути к улучшению региональной мобильности и поддержке роста туризма в северо-западных регионах Азербайджана», — говорится в заявлении ADY.

Фотографии ADY