Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 6 января
Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана опубликовала прогноз погоды на 6 января, согласно которому в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная, временами дождливая погода.
Ожидается переменная облачность, в некоторых районах утром возможен кратковременный дождь. Ожидается, что умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться. Температура будет колебаться от 3-5°C (37-41°F) ночью до 6-8°C (43-46°F) днем. Прогнозируется повышение атмосферного давления с 765 мм рт. ст. до 773 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В регионах ожидаются спорадические осадки, в горных и предгорных районах — снег. В некоторых регионах возможны усиленные снегопады, хотя к полудню осадки, вероятно, ослабнут. В некоторых районах возможны туманные условия, а западные ветры могут периодически усиливаться. Прогнозируется температура 0–5 °C (32–41 °F) ночью и 7–10 °C (45–50 °F) днем. В горных районах температура будет колебаться от -5 до -10 °C (14–23 °F) ночью и от -3 до +2 °C (27–36 °F) днем.
Общество
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Национальная гидрометеорологическая служба прогнозирует, что с вечера 7 января до полудня 8 января в Баку и на Апшеронском полуострове пройдут кратковременные дожди. Служба заявила, что в отдельных районах полуострова осадки могут усилиться.
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