Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 6 января

Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана опубликовала прогноз погоды на 6 января, согласно которому в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная, временами дождливая погода.

Ожидается переменная облачность, в некоторых районах утром возможен кратковременный дождь. Ожидается, что умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться. Температура будет колебаться от 3-5°C (37-41°F) ночью до 6-8°C (43-46°F) днем. Прогнозируется повышение атмосферного давления с 765 мм рт. ст. до 773 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах ожидаются спорадические осадки, в горных и предгорных районах — снег. В некоторых регионах возможны усиленные снегопады, хотя к полудню осадки, вероятно, ослабнут. В некоторых районах возможны туманные условия, а западные ветры могут периодически усиливаться. Прогнозируется температура 0–5 °C (32–41 °F) ночью и 7–10 °C (45–50 °F) днем. В горных районах температура будет колебаться от -5 до -10 °C (14–23 °F) ночью и от -3 до +2 °C (27–36 °F) днем.