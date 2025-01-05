Речь бывшего президента Армении свидетельство обоснованности обвинений в проведении этнической чистки
Недавно распространенное видео выступления бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна 1993 года вызвало резкую критику со стороны азербайджанского сообщества, обвинившей армянское государство в содействии политике этнической чистки. Речь, произнесенная на собрании Союза добровольцев «Еркрапа», подчеркивает глубоко укоренившуюся враждебность и политику, направленную против азербайджанцев, согласно заявлению общины Западного Азербайджана (нынешняя территория Армении).
На видео слышно, как Тер-Петросян заявляет: «Армения и Нагорный Карабах решили 600-летнюю проблему, полностью очистив территорию от инородцев (имея в виду азербайджанцев). Если бы сегодня в Армении было 180 000 представителей других наций, как в 1988 году, у нас не было бы своего государства». Он также заявил, что сохранение таких регионов, как Зангезур и другие, было бы невозможно без таких мер.
Община Западного Азербайджана осудила эти высказывания, заявив, что они подтверждают модель «этнической чистки», лежащую в основе государственной политики Армении. «Подход «нет населения, нет проблемы» систематически использовался против азербайджанцев», — говорится в заявлении.
Сообщество связало комментарии Тер-Петросяна с десятилетиями армянской политики, направленной на создание моноэтнического государства путем изгнания азербайджанцев и других. Оно обвинило последующие армянские правительства, от лидеров военного времени, таких как Роберт Кочарян и Серж Саргсян, до нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, в продолжении этой политики, не позволяя перемещенным азербайджанцам вернуться в свои дома.
«Даже спустя более 30 лет армянская общественность и диаспора либо поддерживают, либо пытаются скрыть эти действия, что глубоко разочаровывает западных азербайджанцев», — говорится в заявлении.
Община Западного Азербайджана призвала международное сообщество осудить то, что она называет «расистской политикой» Армении, и настаивать на диалоге для обеспечения безопасного и достойного возвращения перемещенных азербайджанцев на их исконные земли.
Община подчеркнула свою приверженность делу обеспечения справедливости в рамках международного права, заявив: «Мы не ослабим наших усилий по обеспечению ответственности и мирного возвращения западных азербайджанцев».
Армения пока не отреагировала на эти обвинения, что еще больше усугубляет напряженность между двумя странами Южного Кавказа.
Написать отзыв
Политика
-
- 6 январь 2025, 14:03
В понедельник президент Ильхам Алиев принял членов семей погибшего экипажа пассажирского самолета AZAL и пострадавших бортпроводников.
-
- 6 январь 2025, 12:53
5 января с 22.00 по 22.10 подразделения ВС Армении со стороны сел Дыг и Ханазах Горисского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении сел Забух и Чагазур Лачинского района. Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
-
Главный американский дипломат заявил в понедельник в Сеуле, что позиция Украины в Курске имеет решающее значение для потенциальных будущих переговоров после сообщений о том, что Киев начал контратаку в приграничном регионе, сообщает американский корреспондент TURAN.
-
- 5 январь 2025, 20:43
Спасатели, сыгравшие ключевую роль в ликвидации последствий авиакатастрофы в Актау, были официально отмечены на церемонии, состоявшейся в Актау, сообщило в воскресенье Министерство по чрезвычайным ситуациям.
2 отзыв
Müslüm Əliyev
2025-01-05
На воре шапка горит! Благодаря этому видео бывшего бакинца Альберта Исакова разоблачившего ещё одного фюрера этнофашизма, мы услышали добровольное признание последнего, что азербайджанцы с которым они воюют 600 лет - автохтоны Южного Кавказа.
Elvis
2025-01-06
А в те самые годы США ввели санкции против Азербайджана, которые по сей день остаются в силе и при этом, словно набрав воды в рот, не произнесли ни слова осуждения в адрес Армении.