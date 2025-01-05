Речь бывшего президента Армении свидетельство обоснованности обвинений в проведении этнической чистки

Недавно распространенное видео выступления бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна 1993 года вызвало резкую критику со стороны азербайджанского сообщества, обвинившей армянское государство в содействии политике этнической чистки. Речь, произнесенная на собрании Союза добровольцев «Еркрапа», подчеркивает глубоко укоренившуюся враждебность и политику, направленную против азербайджанцев, согласно заявлению общины Западного Азербайджана (нынешняя территория Армении).

На видео слышно, как Тер-Петросян заявляет: «Армения и Нагорный Карабах решили 600-летнюю проблему, полностью очистив территорию от инородцев (имея в виду азербайджанцев). Если бы сегодня в Армении было 180 000 представителей других наций, как в 1988 году, у нас не было бы своего государства». Он также заявил, что сохранение таких регионов, как Зангезур и другие, было бы невозможно без таких мер.

Община Западного Азербайджана осудила эти высказывания, заявив, что они подтверждают модель «этнической чистки», лежащую в основе государственной политики Армении. «Подход «нет населения, нет проблемы» систематически использовался против азербайджанцев», — говорится в заявлении.

Сообщество связало комментарии Тер-Петросяна с десятилетиями армянской политики, направленной на создание моноэтнического государства путем изгнания азербайджанцев и других. Оно обвинило последующие армянские правительства, от лидеров военного времени, таких как Роберт Кочарян и Серж Саргсян, до нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, в продолжении этой политики, не позволяя перемещенным азербайджанцам вернуться в свои дома.

«Даже спустя более 30 лет армянская общественность и диаспора либо поддерживают, либо пытаются скрыть эти действия, что глубоко разочаровывает западных азербайджанцев», — говорится в заявлении.

Община Западного Азербайджана призвала международное сообщество осудить то, что она называет «расистской политикой» Армении, и настаивать на диалоге для обеспечения безопасного и достойного возвращения перемещенных азербайджанцев на их исконные земли.

Община подчеркнула свою приверженность делу обеспечения справедливости в рамках международного права, заявив: «Мы не ослабим наших усилий по обеспечению ответственности и мирного возвращения западных азербайджанцев».

Армения пока не отреагировала на эти обвинения, что еще больше усугубляет напряженность между двумя странами Южного Кавказа.