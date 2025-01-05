Полиция Азербайджана раскрыла в течение дня 32 преступления и арестовала нескольких подозреваемых

По данным Министерства внутренних дел, 4 января полиция Азербайджана успешно раскрыла 32 преступления, в том числе одно, совершенное в предыдущий период.

Пресс-служба министерства сообщила, что задержаны и переданы соответствующим органам девять человек, разыскиваемых по различным обвинениям, в том числе четверо — за неуплату долгов.

Правоохранительные органы выявили 12 случаев, связанных с наркотиками, и раскрыли четыре факта незаконного хранения оружия.

Кроме того, были задержаны восемь человек, подозреваемых в совершении преступлений.