Полиция Азербайджана раскрыла в течение дня 32 преступления и арестовала нескольких подозреваемых
По данным Министерства внутренних дел, 4 января полиция Азербайджана успешно раскрыла 32 преступления, в том числе одно, совершенное в предыдущий период.
Пресс-служба министерства сообщила, что задержаны и переданы соответствующим органам девять человек, разыскиваемых по различным обвинениям, в том числе четверо — за неуплату долгов.
Правоохранительные органы выявили 12 случаев, связанных с наркотиками, и раскрыли четыре факта незаконного хранения оружия.
Кроме того, были задержаны восемь человек, подозреваемых в совершении преступлений.
Общество
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