Азербайджан объявляет штормовые предупреждения
Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана объявилав в связи с ожидаемым сильным ветром 5 января в Баку, на Апшеронском полуострове и ряде регионов желтое и оранжевое ветровое предупреждение.
В сообщении агентства сообщается, что западные ветры затронут несколько районов, в том числе Кельбаджарский, Лачынский, Физулинский, Имишлинский, Саатлинский, Сабирабадский, Сальянский, Бейлаганский, Агджабединский, Геранбойский, Нафталанский, Бардинский, Тертерский, Евлахский, Агдамский, Дашкасанский, Гянджский, Гейгельский, Самухский, Шамкирский, Мингячевирский, Джалилабадский, Билясуварский, Лянкяранский, Масаллинский, Астаринский, Лерикский, Ярдымлинский, Нефтчалинский, Гаджигабульский, Шекинский, Загатальский, Гахский, Гобустанский, Шабранский, Хачмазский, Сиязанский, Гусарский и Хызинский районы. Ожидается, что скорость ветра достигнет 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому уровню опасности.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра, объявлен оранжевый уровень опасности, скорость ветра, по прогнозам, достигнет 20,8–28,4 м/сек.
Власти рекомендовали жителям принять меры предосторожности от возможных сбоев и рисков, связанных с ветреной погодой. Местные агентства следят за развитием событий, чтобы обеспечить безопасность.
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