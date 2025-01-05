Россия временно приостанавливает полеты в нескольких аэропортах из-за угроз беспилотников
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в воскресенье утром ввело временные ограничения на выполнение полетов в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми, ссылаясь на проблемы безопасности. Два рейса были перенаправлены в Киров, а ограничения были сняты около 10:30 по московскому времени, сообщили чиновники.
«В целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации временные ограничения введены также в аэропортах Нижнекамска (Бегишево; ICAO: UWKE), Ижевска (УСИИ) и Перми (Большое Савино; УСПП)», — сообщили в Росавиации. Ранее аналогичные ограничения коснулись аэропорта Казани.
Росавиация подтвердила, что полеты в Ижевске возобновились в 10:30 по московскому времени после того, как два самолета были перенаправлены в Киров (Победилово). Позднее ограничения были сняты в Казани и Нижнекамске, где шесть дополнительных рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.
Сбои совпали с сообщением Министерства обороны России о перехвате 61 беспилотника над несколькими регионами за ночь. По данным министерства, 37 беспилотников были перехвачены над Ростовом, 20 — над Брянском, два — над Воронежем и по одному — над Белгородом и Орлом.
Эти ограничения последовали за недавней приостановкой полетов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 2 января, которая длилась более часа.
AZAL сталкивается с растущими проблемами
Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) сохранила свой маршрут Баку-Казань три раза в неделю, несмотря на растущую нестабильность в регионе. Рейсы выполняются по понедельникам, средам и субботам, что делает Казань одним из немногих российских направлений, которые все еще обслуживаются AZAL после широкомасштабных приостановок маршрутов.
Однако деятельность авиакомпании не была застрахована от проблем. В канун Нового года самолет AZAL Embraer 190/195, следовавший из Баку в Казань, столкнулся с радиопомехами и отказами системы GPRS во время полета над воздушным пространством Астрахани. Источники в авиации сообщили, что системы авионики стабилизировались только после того, как самолет покинул эту зону.
Инцидент совпал с сообщениями об атаках украинских беспилотников в Астраханской области, что побудило активизировать местные системы ПВО. Несмотря на очевидные риски, региональные власти воздержались от внедрения протокола «Операция Прикрытие» — усиленной меры безопасности воздушного пространства.
В конце декабря AZAL приостановил полеты в несколько российских городов, включая Уфу, Самару и Грозный, сославшись на «потенциальные риски», связанные с активностью беспилотников и региональной нестабильностью. Решение было принято после того, как 25 декабря недалеко от Грозного был сбит самолет AZAL.
Растущая частота сбоев, связанных с дронами, и меры безопасности подчеркивают повышенные риски для гражданской авиации в воздушном пространстве России. Аналитики отрасли предупреждают, что нестабильная обстановка может еще больше усложнить региональные и международные полеты.
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