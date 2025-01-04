Азербайджан, Казахстан и Узбекистан: рост напряженности в отношениях с Россией и региональные последствия

Напряженность между Россией и несколькими бывшими советскими республиками достигла точки кипения, при этом Азербайджан, Казахстан и Узбекистан все больше расходятся с руководством Москвы. За последние недели три страны открыто критиковали действия российских чиновников, сигнализируя об изменении региональной динамики. Эти события, вызванные инцидентами, связанными с безопасностью полетов в Азербайджане, внутренней политической борьбой в Казахстане и заговором с целью убийства в Узбекистане, меняют стратегические расчеты в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Последствия этих кризисов, вероятно, будут иметь далеко идущие последствия как для России, так и для ее соседей.

Азербайджан приостанавливает полеты в Россию – скандал с Embraer 190

В Азербайджане разразился скандал после трагического сбития самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) российскими ПВО 25 декабря 2024 года. В эксклюзивном интервью государственному телевидению 29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию, обвинив ее системы радиоэлектронной борьбы в потере контроля над самолетом. Сообщается, что Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, был сбит российскими системами радиоэлектронной борьбы, что сделало его неуправляемым, прежде чем огонь с земли нанес дополнительный ущерб.

Резкое осуждение Алиевым России ознаменовало серьезный дипломатический раскол, поскольку Азербайджан быстро отверг первоначальные объяснения России — от столкновения птиц до взрыва газового баллона — как недостаточные. Инсайдеры сообщили, что азербайджанский президентский самолет «Баку-1», направлявшийся на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге в тот же день, вернулся в Баку из-за технических проблем в российском воздушном пространстве.

В ответ на инцидент Азербайджан приостановил все полеты в несколько российских городов, включая Минеральные Воды и Сочи, сославшись на авиационные риски и проблемы безопасности. Авиакатастрофа, в результате которой погибли 38 пассажиров и три члена экипажа, обострила двустороннюю напряженность, и Азербайджан потребовал официальных извинений, признания ответственности и компенсации семьям погибших. Дипломатические отношения остаются напряженными, и Азербайджан подчеркивает важность беспристрастного расследования под руководством международных экспертов. Пока обе страны ждут результатов расследования, будущее связей в сфере гражданской авиации остается неопределенным.

Напряженность в отношениях Казахстана с Россией и скандал вокруг Назарбаева

В Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев 3 января раскритиковал своего предшественника Нурсултана Назарбаева в интервью изданию «Ана тілі» («Родной язык»), фактически обвинив его в разжигании массовых беспорядков в январе 2020 года. Токаев выразил разочарование тайными сделками с участием президента России Владимира Путина и Назарбаева, которые, как сообщается, подрывают суверенитет Казахстана. Сообщения о тайном сотрудничестве между Путиным и Назарбаевым, которые встречались дважды в прошлом году, вызвали обеспокоенность в Казахстане.

Токаев, находящийся в состоянии деликатного политического перехода, рассматривает эти закулисные переговоры как угрозу своей власти и усилиям по укреплению независимости Казахстана от российского влияния. Страна сталкивается с проблемой балансирования прочных связей с Россией и утверждения своего суверенитета в регионе, все еще находящемся под сильным влиянием Москвы. Растущее недовольство Казахстана российским вмешательством подчеркивает напряженность между лидерами, стремящимися модернизировать свои страны, и настойчивостью России в сохранении доминирования в Центральной Азии.

Узбекистан и провалившийся заговор с целью убийства: региональные потрясения

Узбекистан также оказался в центре политических потрясений после покушения на Комила Алламжонова, бывшего пресс-секретаря президента Шавката Мирзиёева. Нападение в октябре 2024 года на автомобиль Алламжонова не причинило ему вреда, но выявило более широкую геополитическую напряженность. Заговор был связан с российскими чеченскими боевиками Бисланом Расаевым и Шамилем Темирхановым, что побудило Генерального прокурора Узбекистана выдать международные ордера на их арест.

Разоблачение произошло вскоре после того, как Мирзиёев вернулся с неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге и заседания Высшего Евразийского экономического совета. Обвинения в российском участии обострили отношения между Узбекистаном и Россией, поскольку подозреваемые, как сообщается, въехали в Узбекистан с поддельными документами, связанными с нападениями на критиков Рамзана Кадырова из Чечни в Турции.

Инцидент спровоцировал политический кризис в Узбекистане, и администрация Мирзиёева оказалась перед дилеммой. Нападение представляет собой прямой вызов программе реформ Мирзиёева, которая фокусируется на модернизации экономики и управления Узбекистана. В то же время международный аспект заговора — в котором замешаны узбекские бизнесмены и чеченские деятели — поставил страну в противоречие с Россией, ключевым экономическим партнёром. Появились призывы приостановить полёты в Чечню и ужесточить контроль за деятельностью России в Узбекистане.

Последствия и предстоящий путь

Для Азербайджана, Казахстана и Узбекистана эти кризисы знаменуют собой существенный сдвиг в региональных отношениях. Совокупный эффект от приостановки полетов в Азербайджане, недовольства Казахстана вмешательством России и разоблачения Узбекистаном российских агентов, стремящихся дестабилизировать реформы, свидетельствует о растущем расколе с Москвой. Эти три страны, когда-то сильно зависевшие от России, теперь все больше утверждают свой суверенитет через Организацию тюркских государств, ШОС и транснациональные проекты, такие как Средний транспортно-энергетический коридор, согласуясь с более широкими региональными и международными интересами.

Последствия для внешней политики России существенны. Эти инциденты подчеркивают растущее недовольство попытками Москвы оказывать влияние на своих соседей и могут подтолкнуть эти страны к альтернативным партнерствам. Настойчивость Азербайджана в проведении прозрачного расследования может еще больше обострить отношения с Россией. Напористость Казахстана в международных делах может привести к переоценке его связей с Россией, в то время как реакция Узбекистана на заговор с целью убийства может пересмотреть его подход к региональной безопасности и экономическому сотрудничеству.

Хотя результаты этих кризисов еще не развернулись, ясно одно: Азербайджан, Казахстан и Узбекистан находятся на перепутье. Поскольку каждая страна пересматривает свои отношения с Россией, геополитическая карта Центральной Азии и Южного Кавказа находится на грани значительной трансформации. Разрешение этих кризисов определит не только будущее этих стран, но и более широкую динамику евразийской политики.