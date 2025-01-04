Матери Руфата Сафарова ввели запрет на выезд из Азербайджана

Матери, арестованного руководителя правозащитной организации «Линия защиты» Руфата Сафарова Тахире Тахиргызы введен запрет на выезд из Азербайджана.

Об этом Turan сообщила сама Тахиргызы.

По ее словам, ограничение на выезд из страны введено МВД Азербайджана.

“Отец Руфата Эльдар Сабироглу страдает тяжелой формой болезни Паркинсона. Об этом знают и президент Ильхам Алиев, и первая леди Мехрибан Алиева. Несколько лет назад мы даже собирались продать квартиру для оплаты хирургической операции Эльдара. Президент и его супруга даже без нашего обращения проявив гуманизм взяли на себя расходы по проведению операции в Турции. Они и сами знают, что каждые полгода Эльдар проходит обследование в Турции. В последнюю неделю состояние Эльдара резко ухудшилось и мы приобрели авиабилеты для того, чтобы доставить его в Турцию. Но сегодня стало известно, что мне ввели запрет на выезд из страны», - сказала Тахиргызы.

Она считает решение МВД в отношении нее несправедливым и не соответствующем законодательству.

«Это решение неправильно и с точки зрения гуманизма. Моего сына арестовали по надуманным обвинениям и теперь еще причиняют мучения его больному отцу», - сказала Тахиргызы.

Получить комментарии в МВД не удалось.

* Руфат Сафаров был задержан 3 декабря. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК - 178.3.2 ( мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 221.1 (хулиганство) и 127.2.3. (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом или из хулиганских побуждений). На следующий день суд подверг его предварительному заключению сроком на 4 месяца.

Сафаров отверг обвинения и заявил о преследовании его за правозащитную деятельность и присуждение премии госдепа США.