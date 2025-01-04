Суд в Тбилиси рассмотрит апелляционную жалобу Афгана Садыгова
В Тбилисском апелляционном суде на 15 января назначено рассмотрение жалобы руководителя азербайджанского сайта Azel.TV Афгана Садыгова на решение об его экстрадиции в Баку.
Об этом Turan сообщила его супруга Севиндж Садыгова, которая в настоящее время находится на территории третьей страны.
По ее словам, А.Садыгов вот уже 106-й день продолжает голодовку в тбилисской тюрьме в знак протеста против его ареста.
«Афган находится под наблюдением врачей в госпитале СИЗО. Он очень ослаб, потерял в весе 35 кг. (при поступлении в СИЗО весил 93 кг). У него давление очень низкое, уровень сахара в крови также сильно упал. Врачи в последние дни ему 1 раз в день дают йогурт, смешанный c питательными витаминами. И еще он пьет воду. Афган намерен до конца продолжать голодовку», - рассказала С.Садыгова.
* Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.
В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище.
8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь. Грузинские власти отказали ему в предоставлении политического убежища.
28 ноября Тбилисский городской суд принял решение об экстрадиции в Азербайджан Афгана Садыгова.
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