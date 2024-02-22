Коллегия адвокатов Нью-Йорка осуждает арест Губада Ибадоглу
Коллегия адвокатов Нью-Йорка осуждает арест Губада Ибадоглу
Коллегия адвокатов Нью-Йорка решительно осудила в среду произвольное задержание и лишение медицинской помощи видного оппозиционного политика, известного экономиста и ученого Губада Ибадоглу в Азербайджане, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.
В своем заявлении Ассоциация призвала власти Баку немедленно и безоговорочно освободить Ибадоглу, который подвергается наказанию «исключительно за реализацию своих законных прав и демократическую деятельность".
Власти должны гарантировать физическую неприкосновенность, а также медицинское и психологическое благополучие Ибадоглу и положить конец фактам преследований, запугиваний и произвольных задержаний правозащитников в стране, говорится в заявлении.
С 2017 года Ибадоглу проживал за пределами Азербайджана, он был вынужден уехать из Азербайджана в «политическую ссылку» из-за преследования за раскрытию фактов коррупции в высших эшелонах власти страны.
В июне прошлого года Ибадоглу вернулся в Азербайджан, чтобы навестить свою больную мать. Месяц спустя он и его жена были задержаны полицейскими с применением насилия. Ибадоглу был арестован по сфальсифицированным обвинениям в хранении фальшивой валюты и экстремистской религиозной литературы, говорится в документе.
Коллегия адвокатов Нью-Йорка призывает Спецдокладчика ООН по вопросу правозащитников и других представителей Совета по правам человека направить совместное письмо правительству Азербайджана с призывом «подтвердить свои обязательства Декларации ООН о правах человека» и обеспечить возможность азербайджанским правозащитникам осуществлять свою деятельность без каких-либо препятствий и давления, - отмечено в заявлении.
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