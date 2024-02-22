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(1 час назад)
МИД Азербайджан осудил «односторонние высказывания» Макрона

МИД Азербайджан осудил «односторонние высказывания» Макрона

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

МИД Азербайджана осудил «односторонние высказывания» Макрона

МИД Азербайджана осудил высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона относительно урегулирования конфликта между Баку и Ереваном и одностороннюю поддержку Армении.

«Решительно осуждаем необоснованные претензии президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к Азербайджану, и его односторонние высказывания в защиту Армении на пресс-конференции с премьер-министром Армении 21 февраля в Париже»,  - говорится в комментарии  МИД.

МИД считает «неуместным» заступничество Франции в отношении карабахских армян, которые «по собственному желанию» покинули территорию Азербайджана.

При этом напоминается, что Франция на протяжении почти 30 лет не высказывалась об этнических чистках азербайджанцев, проведенных армянами на оккупированных территориях.

Выступая за целостность государств региона, Париж на протяжении 30 лет не выступал против оккупации Арменией территории Азербайджана, 8 сел которого все еще остаются под контролем Еревана.

Неприемлемо обвинять Азербайджан в непропорциональных ответных мерах в связи с недавним пограничным инцидентом, ибо это Армения нарушила продолжавшую почти 5 месяцев стабильность.

«Коварная политика Франции направлена на создание новой напряженности в регионе, препятствование миру и стабильности и не даст никаких результатов», - сказано в комментарии МИД Азербайджана.

Напомним, что Макрон заявил, что Франция будет поставлять вооружения Армении, карабахские армяне должны иметь возможность вернуться в Карабах, а Азербайджан непропорционально отреагировал на обстрел  своих позиций.

 

1 отзыв

  • Gagik

    2024-02-22

    Makron prav kak vsyakiy normalniy chelovek.

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