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(11 часов назад)
Командующий Отдельной общевойсковой армией прибыл в Иран

Командующий Отдельной общевойсковой армией прибыл в Иран

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Командующий Отдельной общевойсковой армией прибыл в Иран

Замминистра обороны Азербайджана,  командующий Отдельной общевойсковой армией (Нахчыван) Керем Мустафаев прибыл с официальным визитом в Иран.

В рамках визита он провел встречи с замначальника Генштаба ВС Ирана Азизом Насирзаде и другими военачальниками.

На встречах обсуждались вопросы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном и обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

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