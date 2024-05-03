Командующий Отдельной общевойсковой армией прибыл в Иран
Командующий Отдельной общевойсковой армией прибыл в Иран
Замминистра обороны Азербайджана, командующий Отдельной общевойсковой армией (Нахчыван) Керем Мустафаев прибыл с официальным визитом в Иран.
В рамках визита он провел встречи с замначальника Генштаба ВС Ирана Азизом Насирзаде и другими военачальниками.
На встречах обсуждались вопросы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном и обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.
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