Командующий Отдельной общевойсковой армией прибыл в Иран

С ноября прошлого года наблюдается подавление независимой прессы и гражданского общества в Азербайджане, что крайне беспокоит и отбрасывает Азербайджан на годы назад. Об этом в пятницу в интервью группе журналистов заявил посол США в Азербайджане Марк Либби.