Представители омбудсмена посетили в СИЗО Хафиза Бабалы

Представителей аппарата омбудсмена 2 мая встретились в Бакинском СИЗО-1 с арестованным журналистом-расследователем Хафизом Бабалы.

Как сообщили Turan его близкие, Бабалы заявил, что арестован по политическому заказу, чтобы препятствовать его профессиональной деятельности на длительный период.

Бабалы указал, что после его задержания 13 декабря практически никаких следственных действий не проводится.

Само обвинение сфабриковано, а квалификация его действий по «предварительному сговору группы лиц», неправомерна согласно толкованию Конституционным судом статей 32,33 и 34 Уголовного кодекса.

Бабалы также указал на срочную необходимость медицинского вмешательства в связи с серьезными проблемами с его здоровьем и просил довести это до соответствующих структур.

Представители омбудсмена зафиксировали сказанное Бабалы и обещали расследовать эти вопросы.

* Редактор отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря. Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”. Правозащитники признали Бабалы политзаключенным.