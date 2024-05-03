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(11 часов назад)
ЕС и Азербайджан продолжат сотрудничество против минной опасности

ЕС и Азербайджан продолжат сотрудничество против минной опасности

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ЕС и Азербайджан продолжат сотрудничество против минной опасности

Евросоюз удовлетворен продолжением сотрудничества с Азербайджаном в противоминной деятельности. Об этом сообщил в пятницу на церемонии презентации инициативы Евросоюза  «Team Europe»  посол ЕС в Азербайджане Питер Михалко.

ЕС -  крупнейший донор Азербайджана в противоминной активности, выделив стране  с 2020 года грант на 10 млн. евро. 

ЕС готов расширить содействие Азербайджану, и в этом году финансовая и другая помощь Азербайджану будет доведена до 13 млн. евро с  возможностью нового содействия, - сказал Михалко.

Кроме финансирования из бюджета ЕС,  из стран членов ЕС  на меры по разминированию Азербайджану выделила Франция (500 тыс. евро),  Бельгия (250 тыс.),  Словения и Эстония (по 50 тыс), Венгрия (25 тыс евро),  - сообщил Михалко. 

В рамках «Tean Europe» ЕС готов выделить Азербайджану 2 млн. евро, ожидается помощь в 3,75 млн.  евро от Германии, Франции, Нидерландов и  Хорватии, - добавил посол.

Михалко отметил эффективную работу  Азербайджанского Национального Агентства по очистке территорий от мин (ANAMA),  с которой ЕС намерено продолжать совместную работу.

Михалко выразил благодарность общественным, неправительственным организациям Азербайджана за активную работу в этой сфере и напомнил о государственной программе по очистке территории от мин до 2030 года.

В свою очередь, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выразил готовность страны продолжать сотрудничество с ЕС в противоминной деятельности. Страна нуждается как в зарубежном финансировании, так и в помощи специалистами, техникой и обученными собаками.

По его словам Азербайджан, в лице ANAMA,   будет помогать другим странам в очистке территорий от мин и неразорвавшихся снарядов.

Глава  ANAMA  Вугар Сулейманов назвал Азербайджан в списке стран, наиболее загрязненных минами и неразорвавшимися предметами.

«За время нашей работы очищено 134 тыс. га от мин и опасных предметов. Обезврежено 119 тыс. мин и снарядов, из них 31 тыс. противопехотных мин и 67 тыс других неразорвавшихся предметов. Территория передана для сельскохозяйственного использования и проживания населения.

Он поблагодарил правительства Италии, Германии, Венгрии, Хорватии, Бельгии, Франции, Словении и Эстонии за участие в финансировании ANAMA.

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