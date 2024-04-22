Конгресс США готовит законопроект о санкциях против группы госчиновников Азербайджана (обновлено)

Группа американских конгрессменов во главе с Диной Титус планирует представить на этой неделе законопроект о санкцих против Азербайджана. Об этом вашингтонскому корреспонденту Turan стало известно из источников в Конгрессе.

Данный законопроект предусматривает санкции против более 40 азербайджанских чиновников – военных, судей, следователей и высокопоставленных официальных лиц, «сыгравших активную и роль в подрыве верховенства закона и прав человека в стране». Среди них, представители Минобороны, Генаральной прокуратуры, Бакинского суда по тяжким преступлениям, МВД, СГБ, Пенитенциарной службы, Госпогранслужбы и президентской администрации.

Законопроект призовет администрацию Байдена в течение 180 дней принять решение о санкциях против указанной группы лиц в рамках законодательства США, включая Глобальный закон Магнитского.

Принятие такого законопроекта объясняется «жестокими репрессиями правительства против оппозиции и серьезной озабоченностью нарушениями прав человека в Азербайджане».

В частности, упоминаются аресты лидеров оппозиции, активистов и критиков правительства, включая Губада Ибадоглу, говорится в законопроекте.

Авторы далее подчеркивают, что 6 марта 2024 года власти Азербайджана задержали в Баку шестерых журналистов и необоснованно обвинили их в контрабанде в рамках продолжающегося преследования независимых СМИ в Азербайджане.

В законопроекте также говорится о нарушениях прав армянских пленных. Это ставит под «серьезный вопрос приверженность правительства Азербайджана правам человека и способность вести переговоры о справедливом и прочном мире», говорится в документе.

1. Генерал-лейтенант Хикмат Иззат оглу Мирзаев, командующий Силами специального назначения.

2. Подполковник Эльгюн Алиев, начальник военной полиции.

3. Полковник Эльшан Санаев, командир 218-й бригады коммандос Азербайджана.

4. Генерал-лейтенант Анвар Эфендиев, командующий Сухопутными войсками Азербайджана.

5. Генерал-майор Джейхун Гасанов, Пенитенциарная служба Министерства юстиции.

6. Али Нагиев, начальник службы госбезопасности.

7. Самир Нуриев, руководитель администрации президента Алиева.

8. Фуад Алескеров, помощник президента по правоохранительным и военным вопросам.

9. Орхан Самадов, Генеральная прокуратура.

10. Вугар Гулиев, Генеральная прокуратура.

11. Зия Масуров, Генеральная прокуратура.

12. Парвиз Мирхашимов, Генеральная прокуратура.

13. Бабахан Гасаналиев, Генеральная прокуратура.

14. Хамза Эльдар Акбар оглы, Генеральная прокуратура.

15. Алекперов Валех Гасан оглы, Генеральная прокуратура.

16. Фаик Ганиев, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям.

17. Мирза Ханкишиев, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям.

18. Ильхам Махмудов, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям.

19. Эльдар Исмайлов, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям.

20. Джавид Гусейнов, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям.

21. Самир Алиев, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям.

22. Азад Маджидов, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям.

23. Зейнал Агаев, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям.

24. Сабухи Гусейнов, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям.

25. Афган Гаджиев, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям.

26. Тельман Гусейнов, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям.

27. Али Мамедов, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям.

28. Вусал Гурбанов, судья Наримановского районного суда.

29. Камранов Хафиз, судья Наримановского районного суда.

30. Юсиф Юсифов, главный следователь следственного управления по борьбе с организованной преступностью МВД.

31. Аббасов Мирзали Абдулали оглы, Бакинский апелляционный суд.

32. Генерал-майор Абульфат Рзаев, Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД.

33. Мамедов Эльчин, первый заместитель генерального прокурора.

34. Лейтенант Фуад Рафаэль оглы Набиев, Министерство обороны Азербайджана.

35. Эльчин Гулиев, Государственная пограничная служба Азербайджана.

36. Ильхам Мехтиев, Государственная пограничная служба Азербайджана.

37. Вусал Султанов, Государственная пограничная служба Азербайджана.

38. Азад Алекбаров, Государственная пограничная служба Азербайджана.

39. Исмаил Акбаров, Государственная пограничная служба Азербайджана.

40. Рамин Багиров, Государственная пограничная служба Азербайджана.

41. Подполковник Эльгюн Алиев, Управление военной полиции Министерства обороны.