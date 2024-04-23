КЗЖ осудил арест Имрана Алиева и потребовал освобождения всех журналистов
КЗЖ осудил арест Имрана Алиева и потребовал освобождения всех журналистов
Базирующийся в Нью-Йорке международный Комитет защиты журналистов (КЗЖ) осудил арест в Азербайджане руководителя сайта meclis.info Имрана Алиева.
КЗЖ призвал власти Азербайджана освободить Алиева и других, находящихся в заключении, журналистов и прекратить аресты по обвинениям в незаконном финансировании со стороны международных доноров.
Алиев стал с ноября 2023 года тринадцатым азербайджанским журналистом, привлеченным к уголовной ответственности по обвинению в контрабанде валюты, связанной с получением финансирования от международных доноров, на фоне ухудшения отношений с Западом.
Родственники Имрана Алиева рассказали, что полиция избила журналиста и пытала его электрическим током, у него были синяки под глазами и травмы на теле, и его заставили подписать признание, сказано в заявлении КЗЖ.
«Проведение массовых арестов журналистов по обвинениям в незаконном получении денег от международных доноров является цинизмом властей Азербайджана. Правительство потратило два десятилетия на то, чтобы сделать практически невозможным получение независимыми, критически настроенными СМИ финансирование как в стране, так и за рубежом», - заявила координатор программ КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид,.
«Международные партнеры должны решительно потребовать от Азербайджана улучшить ситуацию со свободой прессы до климатической конференции COP29 в ноябре».
Еще десять журналистов в настоящее время находятся в заключении по аналогичным обвинениям: шестеро из расследовательской компании Abzas Media, двое - из онлайн-канала Kanal 13 и двое - из Toplum TV . Кроме того, двое сотрудников Toplum TV, которым также предъявлены обвинения, были освобождены до суда под надзор полиции, напоминает КЗЖ.
Обращение КЗЖ в МВД Азербайджана с просьбой прокомментировать арест Алиева, осталось без ответа.
Имран Алиев был задержан 18 апреля после публикации на проправительственном сайте Qafqaz.info сообщения о том, что он вместе с сотрудниками Abzas Media и Toplum TV связан с контрабандой денег.
19 апреля суд арестовал Алиева на срок два месяца.
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