Лидеры Польши на встрече с президентом США обещали продолжить поддержку Украины

Лидеры Польши на встрече с президентом США обещали продолжить поддержку Украины

Президент США Джо Байден во вторник приветствовал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Анджея Дуду в Белом доме, чтобы отметить 25-летие вступления Польши в НАТО, передает вашингтонский корреспондент Turan.

«Когда мы вместе, ни одна сила на земле не может быть сильнее», — сказал Байден своим гостям.

Лидеры Польши «обязались обеспечить постоянную поддержку Украины против агрессии России»,- говорится в заявлении Белого дома о содержании встречи.

Байден сообщил, что США предоставят Польше новый прямой кредит в размере 2 миллиардов долларов США для укрепления ее безопасности и модернизацию армии. США также предложат Польше приобрести 96 вертолетов AH-64 Apache.

«Это важный шаг по предоставлению вооруженным силам Польши передовых возможностей самозащиты, укреплению оперативной совместимости с НАТО и дальнейшему укреплению оборонной промышленности США», — заявил Белый дом.

Говоря о войне Путина в Украине, Байден отметил: «Как помнит Польша, Россия не остановится на Украине. Война будет продолжена».

Агрессия России против Украины продемонстрировала, что Соединенные Штаты являются «лидером безопасности», заявил Дуда журналистам возле Белого дома.

На вопрос, есть ли у них какое-либо послание Путину после встречи в Овальном кабинете, премьер-министр Польши Туск ответил: «Единственное сообщение, которое мы должны послать Москве, это то, что Запад един больше, чем когда-либо прежде, когда дело касается Украины».