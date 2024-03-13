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(12 часов назад)
Администрация Байдена выделила новый пакет вооружений Украине

Администрация Байдена выделила новый пакет вооружений Украине

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Администрация Байдена выделила новый пакет вооружений Украине

Администрация Байдена во вторник объявила, что отправит в Украину новый пакет вооружений на 300 миллионов долларов.

Ранее республиканцы в Конгрессе призвали дать Украине кредиты, а не деньги. Госдепартамент отклонил это предложение. «Мы не считаем правильным обременять Украину миллиардами долларов внешнего долга, когда она пытается выжить и встать на ноги", - заявил пресс-секретарь Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.

Белый дом заявил, что Пентагон смог найти возможность выделить Украине зенитные ракеты Stinger,  боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства, взрывчатку и боеприпасы для стрелкового оружия, а также запасные части и другое вспомогательное оборудование.

«Мы призываем Палату представителей, как можно скорее принять предложение администрации оказать Украине жизненно важную помощь», — сказал Энтони Блинкен.

С октября администрация Байдена оказывает давление на Конгресс, чтобы тот принял законопроект о дополнительных расходах в размере105 миллиардов долларов значительную часть которой, составляет военная помощь Украине. Однако республиканское руководство в Палате представителей отказалось голосовать за этот законопроект.

Во вторник администрация Байдена также объявила о планах выделить Украине дополнительные 126 миллионов долларов в рамках Закона об иностранной помощи.

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