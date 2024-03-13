Администрация Байдена выделила новый пакет вооружений Украине
Администрация Байдена выделила новый пакет вооружений Украине
Администрация Байдена во вторник объявила, что отправит в Украину новый пакет вооружений на 300 миллионов долларов.
Ранее республиканцы в Конгрессе призвали дать Украине кредиты, а не деньги. Госдепартамент отклонил это предложение. «Мы не считаем правильным обременять Украину миллиардами долларов внешнего долга, когда она пытается выжить и встать на ноги", - заявил пресс-секретарь Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.
Белый дом заявил, что Пентагон смог найти возможность выделить Украине зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства, взрывчатку и боеприпасы для стрелкового оружия, а также запасные части и другое вспомогательное оборудование.
«Мы призываем Палату представителей, как можно скорее принять предложение администрации оказать Украине жизненно важную помощь», — сказал Энтони Блинкен.
С октября администрация Байдена оказывает давление на Конгресс, чтобы тот принял законопроект о дополнительных расходах в размере105 миллиардов долларов значительную часть которой, составляет военная помощь Украине. Однако республиканское руководство в Палате представителей отказалось голосовать за этот законопроект.
Во вторник администрация Байдена также объявила о планах выделить Украине дополнительные 126 миллионов долларов в рамках Закона об иностранной помощи.
Политика
-
13 марта глава государства Ильхам Алиев принял Тедроса Гебресиуса, Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса и Специального представителя правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо.
-
13 марта глава МИД Джейхун Байрамов принял замминистра иностранных дел Греции Александру Пападопулос. Как сказано в сообщении МИД Азербайджана, стороны обсудили двусторонние отношения, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
-
«Медиа и гражданское общество Азербайджана под давлением накануне конференции COP29» - такова тема параллельного мероприятия, которое пройдет 15 марта в Женеве в рамках 55-ой сессии Совета ООН по правам человека.
-
- 13 март 2024, 16:19
В среду глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял старшего советника Госдепа США по переговорам на Кавказе Луиса Боно. Согласно сообщению МИД, стороны обсудили вопросы, касающиеся ситуации безопасности на Южном Кавказе. В частонсти, был затронут процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, включая мирный договор.
Написать отзыв