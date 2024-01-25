Майкл О’Флаэрти - новый комиссар Совета Европы по правам человека
Майкл О’Флаэрти - новый комиссар Совета Европы по правам человека
Ирландский депутат Майкл О’Флаэрти стал новым Комиссаром Совета Европы по правам человека вместо Дуньи Миятович. Он был избран на эту должность на 24 января на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеей организации (ПАСЕ) в Страсбурге.
За О'Флаэрти проголосовали 104 депутата, за Меглену Куневу (Болгария) - 70 парламентариев, а за Манфреда Новака (Австрия) — 37.
О'Флаэрти будет выполнять полномочия комиссара с 1 апреля в течение 6 лет.
Он возглавлял Агентство Евросоюза по фундаментальным правам, а до того - директором Центра по правам человека при Национальном университете Ирландии.
Комиссар по правам человека – это независимый и беспристрастный институт, созданный в 1999 году Советом Европы для повышения уровня осведомленности о правах человека и уважения к ним в 46 государствах – членах Совета Европы. Комиссар избирается на не возобновляемый шестилетний срок.
Комиссар регулярно посещает государства-члены для участия в диалоге с правительствами и гражданским обществом и подготовки отчетов по вопросам, входящим в сферу его или ее мандата.
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