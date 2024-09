Международные организации призвали ПАСЕ выдвинуть условия для возвращения азербайджанской делегации в Ассамблею

Фонд Домов прав человека и еще десять международных правозащитных организаций 25 сентября призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы отреагировать на продолжающиеся репрессии в Азербайджане.

«В преддверии голосования о полномочиях Азербайджана в январе 2025 года ПАСЕ должна разработать и обеспечить соблюдение четких критериев, которым должен соответствовать Азербайджан, прежде чем его делегация может быть вновь принята в Ассамблею», - говорится в обращении 11 организаций, опубликованном на сайте Фонда Домов прав человека.

После решения ПАСЕ в январе 2024 года лишить права голоса парламентской делегации Азербайджана, правительство страны только усилило давление на правозащитников, адвокатов, независимых журналистов, оппозиционных политиков, активистов гражданского общества и ученых, указано в послании.

«Хотя Азербайджан имеет давнюю и хорошо документированную историю подавления критических голосов, за последний год власти ужесточили репрессии, преследуя остатки независимого гражданского общества и СМИ, применяя необоснованные, но серьезные уголовные обвинения. Десятки активистов и деятелей СМИ были арестованы, большинство по обвинениям в контрабанде, мошенничестве, подделке валюты или хранении наркотиков. По прежнему широко применяются пытки и многие задержанные жаловались на жестокое обращение», - отмечают авторы обращения.

Репрессии и крайне ограниченная правовая среда для независимых НПО и медиа угрожает уничтожением всем формам инакомыслия и правозащитной деятельности в Азербайджане. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ охарактеризовало внеочередные президентские и парламентские выборы, прошедшие в Азербайджане в феврале и сентябре соответственно без наблюдателей ПАСЕ, как «неконкурентные и не соответствующие демократическим стандартам».

Члены ПАСЕ должны потребовать от Азербайджана соблюдения своих обязательств в области прав человека, как четкое условие для восстановления полномочий азербайджанской парламентской делегации в 2025 году, подчеркивается в обращении.

Международных организации рекомендовали ПАСЕ на осенней сессии потребовать немедленного и безусловного освобождения всех неправомерно заключенных, а также добиваться полного восстановления их гражданских и политических прав и прекращения преследования критически настроенных лиц в Азербайджане.

Также они просят организовать официальное расследование по вопросу соблюдения Азербайджаном Европейской конвенции о правах, усилить контроль за исполнением Азербайджаном решений Европейского суда.

Условиями для восстановления полномочий Азербайджана в ПАСЕ в январе 2025 года должно быть освобождение всех политзаключенных, немедленное исполнение решений ЕСПЧ по их делам, возобновление полного сотрудничества с докладчиками ПАСЕ и Комитета против пыток, включая предоставление доступа ко всем местам содержания, а также отмена законодательных ограничений для свободной деятельности НПО, медиа и гражданских объединений.

«Продолжающиеся репрессии вызывают серьезную обеспокоенность относительно способности правозащитников, независимых журналистов и других представителей гражданского общества участвовать в COP29 в Баку 11-22 ноября. Участие гражданского общества в конференции имеет решающее значение для обеспечения соблюдения прав и в области климата, говорится в обращении, подписанном Фондом Домов прав человека, Комитетом по защите журналистов, Международной федерацией за права человека (FIDH), Международным партнерством по правам человека, Freedom Now, Human Rights Watch, Нидерландским Хельсинским комитетом, Норвежским Хельсинкским комитетом, People in Need, Всемирной организацией против пыток (OMCT) и «Кампанией по прекращению репрессий в Азербайджане имени Анара Мамедли».