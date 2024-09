Международные правозащитные организации призывают усилить внимание к правам человека в Азербайджане в преддверии COP29

«Мы, нижеподписавшиеся организации гражданского общества, движения, группы и отдельные лица, подчеркиваем настоятельную необходимость решения серьезных проблем с правами человека в Азербайджане в преддверии проведения в этом году Конференции ООН по климату (COP29), которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года», - об этом говорится в совместном заявлении 30 международных правозащитных организаций.

Власти Азербайджана давно подавляют независимое гражданское общество и критические голоса. Проведение такого мероприятия, как COP29, в такой ситуации вызывает серьезную обеспокоенность по поводу способности гражданского общества, включая активистов-экологов, правозащитников и журналистов, свободно и безопасно действовать до, во время и после конференции.

По оценкам правозащитных групп, сотни людей находятся за решеткой по политически мотивированным обвинениям. Продолжается волна задержаний, десятки активистов и представителей СМИ арестованы по необоснованным уголовным обвинениям, говорится в заявлении.

Среди тех, кого преследуют, — Губад Ибадоглу, известный ученый и эксперт по борьбе с коррупцией, специализирующийся на нефтегазовой отрасли Азербайджана.

Еще один показательный случай - дело Анара Мамедли, известного защитника прав человека.

Не менее 18 журналистов и других лиц, связанных с Abzas Media, Toplum TV и Kanal 13, последними независимыми СМИ в Азербайджане, либо находятся за решеткой, либо подвергаются необоснованным уголовным преследованиям.

21 августа власти арестовали по обвинению в госизмене Бахруза Самедова, аспиранта Карлова университета в Праге и постоянного автора многочисленных международных и региональных изданий и СМИ.

22 июля власти арестовали еще одного исследователя, Игбала Абилова, также по ложным обвинениям в государственной измене. Он также остается в предварительном заключении.

В своем вступительном обращении к Совету ООН по правам человека в июне 2024 года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк особо выделил Азербайджан, «призвав власти Азербайджана пересмотреть в соответствии с международным правом прав человека все дела журналистов, активистов и других лиц, произвольно лишенных свободы» и немедленно освободить их.

Правительство Азербайджана до сих пор отказывается прислушиваться к этому и многочисленным аналогичным призывам своих международных партнеров. Тяжелая ситуация с правами человека в Азербайджане обязывает Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата и государства-члены предпринять конкретные шаги для обеспечения безопасного пространства для участия гражданского общества на COP29.

«Мы призываем ООН и государства-члены оказать давление на правительство Азербайджана, чтобы оно соблюдало свои обязательства в области прав человека, в том числе путем немедленного и безоговорочного освобождения произвольно задержанных активистов и правозащитников. Они также должны призвать власти Азербайджана к проведению конкретных структурных реформ, включая внесение поправок в законы, регулирующие деятельность НПО и СМИ.

Мы призываем правительство Азербайджана:

1. Немедленно и безоговорочно освободить всех правозащитников, журналистов и активистов гражданского общества, неправомерно удерживаемых по политически мотивированным причинам, и снять с них фиктивные обвинения;

2. Прекратить использование уголовного преследования в качестве инструмента подавления критиков правительства и членов гражданского общества;

3. Снять необоснованные ограничения для гражданского общества путем внесения поправок в законы, касающиеся регистрации и финансирования неправительственных групп и СМИ, приведя их в соответствие с международными стандартами и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы.

Государства-члены и Секретариат ООН, а также Европейский союз, Совет Европы, ОБСЕ, Европейский банк реконструкции и развития и Группа Всемирного банка, а также компании с деловыми интересами в Азербайджане, должны проявить твердую солидарность с независимым гражданским обществом Азербайджана. Многие гражданские субъекты, подвергаясь большому личному риску, продолжают бороться за права человека и климатическую справедливость в стране и регионе, отмечено в заявлении, которое подписали:

• Центр американского прогресса, Комитет по защите журналистов, FIDH (Международная федерация за права человека), Freedom Now, Фонд Генриха Бойля, Фонд прав человека, Human Rights House, Human Rights Watch, Международное партнерство за права человека, Институт управления природными ресурсами, Норвежский Хельсинкский комитет, PEN America, PEN International, People in need, Репортеры без границ, Всемирная организация против пыток (OMCT) и другие.