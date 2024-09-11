11 сентября в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу руководителя Kanal-11 Теймура Керимова были заслушаны показания потерпевшей Лейлы Алмасзаде.

Она сообщила, что является руководителем частного детского сада.

По ее словам, в учреждении заболел ребенок, и его мать по имени Вафа потребовала компенсации, сочтя, что причиной болезни стал плохой присмотр воспитателей.

Заведующая детсадом отказалась платить, указав, что ребенок заболел обычным гриппом и персонал в этом не виновен.

На следующий день родительница пришла с Керимовым и последний стал вести съемку, несмотря на протесты Алмасзаде.

После распространения репортажа родительница вновь потребовала компенсаций. Алмасзаде согласилась дать 300 манатов, но при условии, что запись будет удалена.

Однако, по ее словам, запись была удалена только с facebook, а на канале Керимова в youtube репортаж остался и он отказался удалять его.

Алмасзаде при этом подчеркнула, что с Керимовым она не была знакома и ему денег не передавала и ее претензии связаны с родительницей ребенка.

Следующее заседание назначено на 27 сентября.

*Напомним, что Керимов был арестован в декабре 2023 г. по обвинения по ст. 182.2.2 (неоднократное вымогательство путем угроз), 182.2.4. (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) и 182.2.1 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.