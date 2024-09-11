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(4 минуты назад)
В посольстве США почтили память погибших в теракте 11 сентября

В посольстве США почтили память погибших в теракте 11 сентября

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В посольстве США почтили память погибших в теракте 11 сентября

«Сегодня сотрудники посольства США, включая посла Марка Либби, собрались в Нью-Йорке, чтобы почтить память 2977 невинных людей, погибших в результате нападений 11 сентября 2001 года.

США всегда будут благодарны Азербайджану за поддержку и предложение помощи, оказанное в этот трагический момент нашей истории», - сказано в сообщении посольства на странице в Facebook.

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