МИД Азербайджана критикует отчет Совета Европы о нацменьшинствах
МИД Азербайджана критикует отчет Совета Европы о нацменьшинствах
В МИД Азербайджана отреагировали на Пятое заключение Консультативного комитета Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и выполнении страной положений этого документа.
В опубликованном 18 ноября заключении Консультативного комитета отмечены усилия правительства по реализации конвенции, однако «необоснованные суждения и неточное отражение реалий в стране вызывают серьезные вопросы к методу, применяемому Комитетом», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.
МИД указывает на «политизированные утверждения, связанные с ситуацией после антитеррористических мероприятий в Карабахе в сентябре 2023 года». Так авторы отчета «выходят за рамки срока, охватываемого пятым циклом мониторинга» - 2017-2022 гг.
Авторы не учитывает, что конвенция не могла быть реализована в отчетный период из-за оккупации и отсутствия суверенного контроля Азербайджана над территориями республики, где проживали лица армянского происхождения.
Консультативному комитету «не следовало спешить с выводами» и надо было проявить осторожность, чтобы не помешать хрупкому процессу на этапе планирования усилий в постконфликтный период, говорится в комментарии МИД Азербайджана.
«Вызывает сожаление, что Комитет избрал иной путь, выйдя за рамки порученного ему периода, чем продемонстрировал политически мотивированный и предвзятый подход.
Избирательный подход Консультативного комитета, при котором в центре внимания находится армянская этническая группа, и игнорируются другие, говорит о необъективности», - считает МИД.
«Следует еще раз отметить, что Рамочная конвенция предусматривает не только защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но и необходимость уважения верховенства закона и суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя государств. Несмотря на это, в заключении в одностороннем порядке отмечается необходимость защиты прав армянского населения, при этом игнорируется обязанность лиц, относящихся к этой категории, соблюдать законодательство Азербайджана», - отмечено в комментарии МИД Азербайджана.
Также обращается внимание, что Комитет игнорирует права азербайджанцев, насильственно изгнанных из родных краев в Армении в результате политики этнической чистки.
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