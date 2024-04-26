МИД Азербайджана назвал резолюцию Европарламента «политическим заказом»

Резолюция, принятая накануне Европарламентом, необоснованна и искажает ситуацию с правами человека в Азербайджане. Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя резолюцию Европарламента от 25 апреля, c призывом к санкциям против азербайджанских чиновников за нарушения прав человека.

«Это не что иное, как политический заказ ряда сил в Европе, направленный на ухудшение отношений с Азербайджаном», - считает Гаджизаде.

«Члены отдельных групп Европарламента, руководствуясь собственными внутренними соображениями и личными интересами», «пропагандируют искаженную картину ситуации в Азербайджане», - говорит представитель МИД.

«Цель тех, кто выступает за принятие подобных документов, является также отвлечение внимания от действительно острых социально-экономических и политических проблем европейского общества», - продолжает Гаджизаде.

Призывы к санкциям против Азербайджана «лишь осложняют отношения между Азербайджаном и Евросоюзом».

«Мы еще раз призываем Европарламент прекратить вмешательство во внутренние дела и судебные процессы в Азербайджане», - резюмировал Гаджизаде.