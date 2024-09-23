Министерство иностранных дел Азербайджана осуждает заявление канадского министра по Карабаху

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило и полностью отвергло заявления, сделанные министром иностранных дел Канады Мелани Джоли 22 сентября, говорится в ответе, опубликованном пресс-секретарем министерства Айхан Гаджизаде.

В своем заявлении Гаджизаде раскритиковал министра Джоли за то, что она манипулирует и искажает факты, касающиеся армяно-азербайджанского конфликта. Он заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном закончился четыре года назад, а суверенитет Азербайджана над Карабахом был полностью восстановлен в 2023 году. Гаджизаде подчеркнул, что незаконное присутствие вооруженных сил Армении и поддерживаемого ими сепаратистского режима прекращено, что ознаменовало прекращение боевых действий на основе норм и принципов международного права.

“Заявления министра иностранных дел Канады относительно Карабахского региона, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и поддерживающие сепаратизм, демонстрируют, насколько ”блестящей" и "дальновидной" является внешняя политика Канады", - заявил Гаджизаде. Он также обвинил канадских чиновников в том, что они хранят молчание в связи с обвинениями в этнических чистках, массовых убийствах и преступлениях против человечности, совершенных Арменией против азербайджанцев в течение почти трех десятилетий военной агрессии.

Гаджизаде также раскритиковал армянскую канадскую диаспору за распространение ложной информации о антитеррористических мерах Азербайджана, утверждая, что эти меры не направлены против гражданского населения. Он подчеркнул, что Канада не оказала поддержку почти миллиону вынужденных переселенцев с ранее оккупированных территорий Азербайджана или насильственно депортированных из Армении. По словам Гаджизаде, утверждения о гуманитарном кризисе в регионе отражают явную предвзятость Канады по отношению к Азербайджану.

“Канада не имеет морального права проповедовать о том, как установить мир и безопасность в нашем регионе. Мы вновь заявляем, что подобные провокационные и предвзятые заявления являются ничем иным, как препятствием будущему развитию и прогрессу региона, основанного на уважении принципов международного права”, - добавил представитель министерства.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли в своем заявлении от 22 сентября затронула ситуацию в Нагорном Карабахе. Она отметила годовщину военной операции Азербайджана в регионе, сославшись на перемещение более 100 000 гражданских лиц, в том числе 30 000 детей, и увеличение гуманитарных потребностей. Джоли раскритиковал военные действия Азербайджана и блокаду гуманитарных поставок в Лачынский коридор, призвав к конструктивным переговорам и заключению всеобъемлющего мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Джоли подчеркнула поддержку Канадой безопасного возвращения мирных армян, защиты прав человека и сохранения армянских культурных и исторических объектов в Нагорном Карабахе. Она также подчеркнула вклад Канады в гуманитарную помощь и повторила призывы к освобождению военнопленных и произвольно задержанных этнических армян.

Осуждение со стороны Министерства иностранных дел Азербайджана свидетельствует о напряженных отношениях между Азербайджаном и Канадой в связи с интерпретацией и освещением армяно-азербайджанского конфликта и его последствий.