Министр экологии Франции осудила выступление Алиева и отказалась ехать на COP29 (Видео)

Министр экологии, энергетики и климата Франции Аньес Паннье-Рунаше (Agnès Pannier-Runacher).

«Комментарии, сделанные президентом Алиевым в адрес Франции и Европы на открытии COP29, неприемлемы. Прямые нападения на нашу страну, ее институты и ее территории неоправданны.

Азербайджан использует борьбу с изменением климата в возмутительных личных целях. Эти нападения представляют собой вопиющее нарушение кодекса поведения Рамочной конвенции по изменению климата ООН. Они не останутся без ответа.

После обсуждения и согласования с президентом республики и премьер-министром, я приняла решение не ехать в Баку», - заявила министр, выступая в парламенте Франции 13 ноября.

Напомним, что Ильхам Алиев в своем выступлении на заседании, посвященном положению Малых островных государств обвинил Францию и Нидерланды и неоколониолизме, разграблении богатств своих заморских территорий, уничтожению государственности и населения этих стран. При этом, он подчеркнул роль «режима президента Макрона» в уничтожении независимости островных территорий.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video