Министр экологии Франции осудила выступление Алиева и отказалась ехать на COP29 (Видео)
Министр экологии Франции осудила выступление Алиева и отказалась ехать на COP29 (Видео)
Министр экологии, энергетики и климата Франции Аньес Паннье-Рунаше (Agnès Pannier-Runacher).
«Комментарии, сделанные президентом Алиевым в адрес Франции и Европы на открытии COP29, неприемлемы. Прямые нападения на нашу страну, ее институты и ее территории неоправданны.
Азербайджан использует борьбу с изменением климата в возмутительных личных целях. Эти нападения представляют собой вопиющее нарушение кодекса поведения Рамочной конвенции по изменению климата ООН. Они не останутся без ответа.
После обсуждения и согласования с президентом республики и премьер-министром, я приняла решение не ехать в Баку», - заявила министр, выступая в парламенте Франции 13 ноября.
Напомним, что Ильхам Алиев в своем выступлении на заседании, посвященном положению Малых островных государств обвинил Францию и Нидерланды и неоколониолизме, разграблении богатств своих заморских территорий, уничтожению государственности и населения этих стран. При этом, он подчеркнул роль «режима президента Макрона» в уничтожении независимости островных территорий.
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