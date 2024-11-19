Министр сельского хозяйства США: Дефицит продуктов питания – серьезный вызов для человечества

Население мира продолжает резко расти, и это говорит о той колоссальной продовольственной проблеме, которая возникнет необходимость прокормить 10 миллиардов человек. По прогнозам, это произойдет скоро, что потребует значительного увеличения объема сельскохозяйственного производства с гораздо большей скоростью, чем в прошлом. Об этом заявил министр 19 ноября на климатической конференции COP29 министр сельского хозяйства США Томас Вилсак, отвечая на вопросы Turan.

«Нам придется использовать инновации, науку, чтобы производить больше. А климатические изменения еще больше осложняют эту задачу», - сказал он, отвечая на вопрос: Каковы наиболее серьезные угрозы сельскому хозяйству и экологии в целом в современном мире?

Справедливо ли мнение, что значительная часть продуктов питания, так или иначе вредна для человека? Надо ли ограничить использование генномодифицированных продуктов (ГМО)?

Отвечая на эти вопросы, Вилсак сказал, что переход от генетически модифицированных стратегий к редактированию генов является механизмом для обеспечения большей устойчивости, большего производства сельскохкультур в плохих условиях.

«Задача заключается в том, чтобы дать потребителям возможность знать, что они покупают, а также гарантировать, что эта технология доступна не только тем, кто может себе это позволить, но и мелким фермерам. И тогда люди смогут сделать выбор», - сказал он.

Необходимо проводить исследования, которые не являются рискованными, соответствовали международной системе.

«Это значит, что использование ГМО допустимо для некоторорых, но не для всех. Допустимо для животноводства, понимая необходимость сдерживания производства метана. Допустимо для растительных белков. Вовсем этом мы будет нуждаться, мы должны побуждать людей, потому, что вызов довольно серьезный. Если мы не сможем ответить на этот вызов,ситуация будет драматической, он станет причиной конфликтов и хаоса», - заявил министр сельского хозяйства США.