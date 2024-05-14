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Минская группа ОБСЕ должна быть ликвидирована – Ильхам Алиев
Минская группа ОБСЕ и связанные с ней другие учреждения должны быть ликвидированы. Об этом заявил 14 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Мальты Яном Боргом.
В ходе встречи Борг заявил о поддержке переговорного процесса по нормализации отношений и подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
В свою очередь, Алиев отметил, что инициатором фундаментальных принципов, составляющих основу этого процесса был именно Азербайджан, и текст проекта мирного договора представлен со стороны Баку.
По словам Алиева, продолжаются переговоры между Азербайджаном и Арменией по продвижения мирной повестки.
Алиев напомнил, что ОБСЕ и сопредседатели Минской группы ничего не сделали для освобождения азербайджанских территорий от оккупации, возвращения вынужденных переселенцев. Переговоры при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ служили продолжению оккупации азербайджанских территорий.
В итоге Азербайджан собственными силами в соответствии с нормами и принципами международного права, устава ООН, восстановил свою территориальную целостность.
«Поэтому, настало время ликвидации Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней учреждений ОБСЕ», - сказал Алиев.
В ходе встречи были обсуждены также вопросы транспортных коммуникаций в рамках ОБСЕ. Борг заявил о готовности Мальты сотрудничать с Азербайджаном в рамках его председательства COP29 по продвижению концепции малых островных государств и развивающихся стран и развития их связей с ЕС.
Алиев в свою очередь сказал, что этот вопрос будет в приоритетах азербайджанского председательства в COP29.
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