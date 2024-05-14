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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Минская группа ОБСЕ должна быть ликвидирована – Ильхам Алиев

Минская группа ОБСЕ и связанные с ней другие учреждения должны быть ликвидированы. Об этом заявил 14 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Мальты Яном Боргом.

В ходе встречи Борг заявил о поддержке переговорного процесса по нормализации отношений  и подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

В свою очередь, Алиев отметил, что инициатором фундаментальных принципов, составляющих основу  этого процесса был именно Азербайджан, и текст проекта мирного договора представлен  со стороны Баку.

По словам Алиева, продолжаются переговоры между Азербайджаном и Арменией по продвижения мирной повестки.

Алиев напомнил, что ОБСЕ  и сопредседатели Минской группы ничего не сделали для освобождения азербайджанских территорий от оккупации, возвращения вынужденных переселенцев.  Переговоры  при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ служили продолжению оккупации азербайджанских территорий.

В итоге Азербайджан собственными силами в соответствии с нормами и принципами международного права, устава ООН, восстановил свою территориальную целостность.

«Поэтому, настало время ликвидации Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней учреждений ОБСЕ», - сказал Алиев.

В ходе встречи были обсуждены также вопросы транспортных коммуникаций в рамках ОБСЕ.  Борг заявил о готовности Мальты сотрудничать с Азербайджаном в рамках его председательства  COP29 по продвижению концепции малых островных государств и развивающихся стран и развития их связей с ЕС.

Алиев в свою очередь сказал, что этот вопрос будет в приоритетах азербайджанского председательства в COP29.

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