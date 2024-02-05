Наблюдателя БДИПЧ ОБСЕ не пустили в Азербайджан
Наблюдателя БДИПЧ ОБСЕ не пустили в Азербайджан
Краткосрочный наблюдатель БДИПЧ ОБСЕ из Швейцарии Ник Гуггер не смог 4 февраля въехать в Азербайджан. Его развернули в Бакинском аэропорту и отправили обратно.
По информации их социальных сетей, полиция отобрала у швейцарца паспорт и продержала его три часа в аэропорту. После его отправили рейсом в Стамбул.
По сообщениям азербайджанских СМИ, Гуггер ранее критиковал Азербайджана за «агрессию против Нагорного Карабаха».
Получить комментарии в посольстве Швейцарии Азербайджане пока не удалось.
Это первый случай депортации из Баку наблюдателя ОБСЕ.
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Политика
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В Ходжалинском районе при осмотре территории был обнаружен арсенал артиллерийских снарядов, сообщило минобороны Азербайджана.
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Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии взаимодействует с властями Азербайджана по дипломатическим каналам в связи с инцидентом 3 февраля, когда в Баку не был допущен гражданин Швейцарии, Ник Гуггер.
1 отзыв
Ruslan
2024-02-05
Мы и сами виноваты в этом не мало Армянская диаспора посмотрите как проводит свою политику монипулирования в Европе США..А наша диаспора чем занимается граждане которые уехавшие давно в Европу ничем иногда в ютуб заглянешь показывают свою жизнь в каком апартаменте живут как им хорошо живется в Европе только своей жизнью заняты..Ненадо обвинять кого то в Европе из политиков надо было действовать как минимум донести правду о Карабахе о проблеме захвата наших земель о сепаратизме итд...