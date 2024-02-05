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(9 минут назад)
Наблюдателя БДИПЧ  ОБСЕ не пустили в Азербайджан

Наблюдателя БДИПЧ  ОБСЕ не пустили в Азербайджан

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Наблюдателя БДИПЧ  ОБСЕ не пустили в Азербайджан

Краткосрочный наблюдатель БДИПЧ ОБСЕ из Швейцарии Ник Гуггер не смог 4 февраля въехать в Азербайджан. Его развернули в Бакинском аэропорту и отправили обратно.

По информации их социальных сетей, полиция отобрала у  швейцарца паспорт и продержала его три часа в аэропорту. После его отправили рейсом в Стамбул.

По сообщениям азербайджанских СМИ, Гуггер ранее критиковал Азербайджана  за «агрессию против Нагорного Карабаха».

Получить комментарии в посольстве Швейцарии Азербайджане пока не удалось.

Это первый случай депортации из Баку наблюдателя ОБСЕ.

 

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-02-05

    Мы и сами виноваты в этом не мало Армянская диаспора посмотрите как проводит свою политику монипулирования в Европе США..А наша диаспора чем занимается граждане которые уехавшие давно в Европу ничем иногда в ютуб заглянешь показывают свою жизнь в каком апартаменте живут как им хорошо живется в Европе только своей жизнью заняты..Ненадо обвинять кого то в Европе из политиков надо было действовать как минимум донести правду о Карабахе о проблеме захвата наших земель о сепаратизме итд...

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