Наблюдателя БДИПЧ ОБСЕ не пустили в Азербайджан

Наблюдателя БДИПЧ ОБСЕ не пустили в Азербайджан

Наблюдателя БДИПЧ ОБСЕ не пустили в Азербайджан

Краткосрочный наблюдатель БДИПЧ ОБСЕ из Швейцарии Ник Гуггер не смог 4 февраля въехать в Азербайджан. Его развернули в Бакинском аэропорту и отправили обратно.

По информации их социальных сетей, полиция отобрала у швейцарца паспорт и продержала его три часа в аэропорту. После его отправили рейсом в Стамбул.

По сообщениям азербайджанских СМИ, Гуггер ранее критиковал Азербайджана за «агрессию против Нагорного Карабаха».

Получить комментарии в посольстве Швейцарии Азербайджане пока не удалось.

Это первый случай депортации из Баку наблюдателя ОБСЕ.